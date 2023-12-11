Antakya Platformu Derneği: Kadın varsa her şey var

Sevilay ÇOBAN

Dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen toplantıda, özellikle bölgede yaşayan kız çocukları ve kadınlara dokunan projelere önem verdiklerini kaydeden YAP Derneği Başkan Prof. Dr. Gazi Huri, Turkey Mosaic Foundation ile kurumsallaşma konusunda partner olduklarını açıkladı. Huri, Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Kalkınma Derneği (UNDP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNICEF gibi kurum ve kuruluşlar ile iş birliklerinin sürdüğünü söyledi.

Vakıf olma yolunda önemli adımlar atılıyor

Antakyalı olan ve depremde sadece kendi yakınlarından 40 kişiyi kaybeden Prof. Dr. Gazi Huri, vakıf kurma yönünde önemli adımlar attıklarını belirterek, proje yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütmek üzere Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’ndan hibe desteği alındığını da aktardı. YAP Derneği’nin vakıflaşma çalışmalarının sürdüğü dile getiren Huri, vakıf olarak faaliyete geçildikten sonra öncelikli hedeflerden birinin de Uluslararası Gastronomi Üniversitesi kurmak olduğunu vurguladı.

“Gelecek için YAP”

Hatay’da kalan ailelere ve çocuklara destek olabilmek için Ekin Okulları ile birlikte Samandağ’da “Gönüllü Eğitim Merkezi” projesini hayata geçirdiklerini belirten Huri, aynı zamanda, kapasite olarak Samandağ’daki Gönüllü Eğitim Merkezi’nin dört katı büyüklüğündeki Antakya okul binasının restorasyon çalışmalarına da destek verdiklerini söyledi. Huri, “Hatay kız çocuklarını okutma oranında Türkiye’de en önde yer alan ilidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gelmiş olduğu safhada Türkiye’ye örnek olabilecek Hatay’ın bu özelliğinin de geliştirilip yaşatılması için özellikle depremde ailesini kaybetmiş öncelikli olarak kız öğrenciler için üniversite eğitim bursu ‘Gelecek için YAP’ projesi başlatıldı. Yereldeki kadın üreticileri kalkındırmak ve onların ürünlerini son kullanıcılara sunmak adına başlattığımız ‘Sürdürülebilir YAP’ projesi ile gelirini kaybetmiş, maddi zora düşmüş ailelere bir destek sağlanmış olacaktır.

Çünkü hepimiz biliyoruz ki kadın varsa, her şey var” diye konuştu. Toplantıda derneğin Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Vakko Holding CEO’su Jaklin Güner, şef ve yemek kitabı yazarı Jale Balcı da yer aldı.

Ampute çocuklara öncelik verilecek

Prof. Dr. Gazi Huri, konuşmasında ayrıca, sağlık ve engelli bireyler konusunun da YAP için öncelikli konuların başında geldiğine değindi. Bu bağlamda Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in, Çukurova Üniversitesi ile birlikte ampute çocukları toplumun sağlıklı ve işlevsel birer üyesi haline getirmek ve aynı zamanda ampute çocukların yaşa uygun ortopedik yardım almalarını sağlamak amacı ile ‘Çocuk İyilik Merkezi’ adında bir projeyi başlattığını söyleyen Huri, “Biz de YAP Derneği olarak bu projenin kamuda yaygınlaştırılması ve hizmetin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gönüllü olarak desteklerimizi sürdürmekteyiz” diye konuştu.