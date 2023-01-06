AOSB firmaları 12 kategoride ödül aldı

Satış, ihracat, istihdam, kadın istihdamı, Ar-Ge harcaması, stajyer istihdamı kategorilerinde en çok artış yapan ile bu kategorilerde bir önceki yıla oranla artış gösteren ilk 100’er firmanın ödüllendirildiği yarışma sonuçları AOSB için gurur tablosu oluşturdu. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması’nda, OSB’ler arasında 12 farklı kategoride dereceye giren firmaları tebrik ederek, “OSB’miz, en çok ödül alan firmaları bünyesinde bulundurmanın gururunu yaşıyor. Bize bu gururu yaşatan, üretimin birleştirici gücüne inanıp yarattıkları değerle daha güçlü Türkiye hedefine omuz veren firmalarımız ve tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum” dedi.

Firmaların bundan sonraki süreçte daha güzel başarılara imza atacaklarına inandığını söyleyen Sütcü, bu başarıya katkı sunmak için AOSB yönetimi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da firmalarının yanlarında olduklarını yineledi.

“Araştırma verileri referans kaynağı oluşturuyor”

Başkan Bekir Sütcü, OSB Yıldızları Araştırmasının ülkedeki Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaları motive etmek ve onlara yeni olanaklar tanımak amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir yarışma olduğunu belirtti.

Araştırmanın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan OSB’ler ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan doğru kaynaklara ve verilere dayalı tek resmi çalışma olduğunu söyleyen Sütcü, bu araştırmanın, OSB’lerdeki firmaların performansını tüm Türkiye’ye ve dünyaya anlatacak etkin bir referans kaynağı oluşturduğunu ifade etti. Sütcü, araştırma verilerinin; ekonomi, dış ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge, lojistik, dijitalleşme gibi alanlardaki araştırmacılara, ekonomi ve iş dünyasına yön veren kurum ve kişilere, uluslararası yatırımcılara, ulusal sanayi stratejisi oluşturanlara ve ülkemizle dış ticaret yapan firmalara yön vereceğini dile getirdi.

Araştırmada, en çok satış yapan firma kategorisinde 8, en çok istihdam sağlayan firma kategorisinde 10, en çok ihracat yapan firma kategorisinde 8, en çok kadın istihdamı sağlayan firma kategorisinde 9, en çok ArGe harcaması yapan firma kategorisinde 1, en çok stajyer istihdamı sağlayan firma kategorisinde 7 firma ödül aldı.

Bir önceki yıla göre, ihracatını en çok artıran firma kategorisinde 8, satışını en çok artıran firmalar kategorisinde 11, kadın istihdamını en çok artıran firma kategorisinde 11, Ar-Ge harcamasını en çok artıran firma kategorisinde 4, İstihdamını en çok artıran firma kategorisinde 8, stajyer istihdamını en çok artıran firma kategorisinde ise 5 firma ödüle layık görüldü.