ATO, üyelerine esnaf kredisi verilmesi için harekete geçti

Esnafa verilen kredinin bir benzerinin ATO üyelerine de verilmesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını kaydeden Bayram, ATO’yu ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a da üyelerin krediye erişim sıkıntısına ilişkin sorunlarını aktardığı ifade etti.

Bayram, bunun dışında kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesi ya da koşulsuz tasfiye hakkı sağlanması, iş insanları için sıkıntı yaratan Adana-Ankara uçak seferlerinin saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve Adana’dan Irak’a yapılan ihracatı daha da artırabilmek için bu ülkeye direkt uçak seferi konulması gibi konularda da Bakan Mehmet Muş’un desteğini istediğini söyledi.

ADANA