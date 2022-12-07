Barış Enerji'den 12 ülkeye ihracat

ADANA

Enerji tasarrufuna yönelik ısı geri kazanım projelerini anahtar teslimi gerçekleştiren Barış Enerji, imalatını yaptığı buhar, kızgın su ve kızgın yağ kazanları, buhar jeneratörü, degazör, kondens tankı, susturucu, T klape, ısı eşanjörü, tank ve çelik konstrüksiyonları 12 ülkeye ihraç ederken, enerji sektöründe global oyuncu olma hedefine yönelik Almanya, Avusturya ve Finlandiya’daki firmalar ile iş birliklerini geliştiriyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarında enerji tasarrufuna yönelik ısı geri kazanım projelerini anahtar teslimi gerçekleştiren Barış Enerji; buhar, kızgın su ve kızgın yağ kazanları, buhar jeneratörü, degazör, kondens tankı, susturucu, T klape, ısı eşanjörü, tank, çelik konstrüksiyon imalatlarını Pakistan, Hindistan, Irak, Nijer, Nijerya, Gine, Mısır, Cezayir, Polonya, Romanya, Azerbaycan ve Türkmenistan’a ihraç ediyor. Enerkon markasıyla Türkiye’nin mühendislikteki gücünü küresel arenada yansıtan Barış Enerji; Almanya, Avusturya ve Finlandiya’daki firmalar ile iş birlikleri yaparak enerji sektöründe global oyunculardan biri olma yolundaki adımlarını hızlandırdı.

Barış Enerji Genel Müdürü Metin Karabacak, enerji ve elektromekanik sektöründe 25 yıllık deneyime sahip firmanın endüstriyel tesisler, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, hastaneler, oteller, üniversiteler, okullar, bankalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, kamu kurum ve kuruluşlarının çözüm ortağı olduğunu belirtti.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik tesise sahip olan Barış Enerji’nin güçlü mühendis kadrosuyla tasarım, imalat, montaj, taahhüt, devreye alma, servis, bakım disiplinlerinin tamamını anahtar teslimi olacak şekilde yaptığını vurgulayan Metin Karabacak, “Barış Enerji olarak buhar, kızgın ve kızgın yağ sistemleri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, atık ısı geri kazanım sistemleri, paket konteyner enerji ısı santralleri, endüstriyel ısıtma ve soğutma sistemleri ile endüstriyel enerji verimliliği projelerini hazırlıyor ve uyguluyoruz” diye konuştu