Bintaş: İş dünyası eski alışkanlıklarından vazgeçip inovatif olmalı

Günümüz dünyasında ekonomik dalgalanmalar ve krizler kaçınılmaz bir gerçek. İş dünyası, her geçen gün kendini daha yoğun hissettirdiği krizlerle baş etmek için çeşitli yollar arıyor. Mubitek Genel Müdür Yardımcısı ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Gül Çiçek Zengin Bintaş, iş insanlarına bu zorlu süreçle baş etmek için yaratıcı düşünce ve inovatif yaklaşıma önem vermek gerektiği çağrısında bulundu. “Krizlerin ardından ekonomiler genellikle daralır, işsizlik artar ve tüketim düşer” diyen Bintaş, bu zorlu dönemlerin aynı zamanda mevcut durumu sorgulama ve yeni çözümler üretme fırsatı da sunduğunu söyledi. İnovasyonun yalnızca ürün ve hizmette değil, iş modellerinde, süreçlerde ve stratejilerde de değişiklik yapma yeteneği olduğunu belirten Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Ekonomik krizlerde inovasyona başvurmak her şeyden öte rekabet üstünlüğü sağlar. Krizler mevcut pazarlarda daralma yaşatırken, inovasyon yeni pazarlar ve yeni iş fırsatları yaratır. Kıt kaynaklarla üretim gerektiği için verimlilik artışı sağlar. İnsanları bir araya getirir, güç birliği sağlar ve geleceği şekillendirir. Bu da sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapı oluşturabilir” diye konuştu.