Bursa'da pazar atıklarından çiftçiye organik gübre

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, semt pazarları park ve bahçelerdeki organik atıkların değerlendirilmesiyle depolama sahasına giden atık miktarının azaltılmasına katkı sağladıklarını bildirdi.

Kompost üretim tesisini, organik atıkların pazar yerlerinden kaynağında ayrı toplanarak çevreye verdikleri zararın azaltılması ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla geçen yıl kurduklarını belirten Yılmaz, kompost gübreden belediyenin bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında da yararlandıklarını aktardı. Tesisin çevrede oluşan hava kirliliği ve sera gazı salınımını azalttığını, karbon ayak izini düşürdüğünü ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağladığını ifade etti.

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