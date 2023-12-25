“Büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır”

Şanlı Türk tarihi boyunca nice zaferler kazanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, “Antepliler, 6 bin 317 evladını şehit vermiş, 7 bine yakın insanı da gazi olmuş ve nihayet 25 Aralık 1921'de düşmanları geldikleri gibi geri göndermeyi başarmışlardır. Antep’in kurtuluşu sadece şehre değil, tüm ülkeye ilham kaynağı olmuştur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir’ demiş ve Gazi kentin kahramanlığını herkese örnek olarak göstermiştir.Atalarımızın izinde aynı inanç ve dayanışma ruhuyla topraklarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.