Cezaevindeki zeytinyağı fabrikası üretime başladı

İlçedeki eski Tekel tesislerini devralan kurum, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığının desteğiyle 2 bin 500 metrekarelik iki depoyu sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim tesisine çevirdi. Bu yıl ilk kez üreticilerden alınan yağlık zeytinlerle zeytinyağı üretimine başlandı. Her gün 28 hükümlünün görev aldığı tesis, bölge üreticisi için de önemli bir alternatif oluşturdu.

Akhisar’daki üreticilerin açık ceza infaz kurumunun zeytin ve zeytiyağı fabrikasına getirdiği ürünler işlenerek “Elban Akhisar” markasıyla ülke genelinde satışa sunuluyor.

Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, tutuklu ve hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonra kalifiye şekilde iş hayatına atılabilmeleri amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bölgede zeytinciliğin önemli ekonomik faaliyetlerden birisi olduğunu belirten Mecit Demirci, yıllık 600 ton sofralık zeytin, 230 ton da zeytinyağı üretim kapasitesine sahip tesis kurduklarını ifade etti.