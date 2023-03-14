Defne Hastanesi yılda 250 bin hastaya hizmet verecek

Belma A. ÖZGEN

96 konteynerden oluşan hastanenin tefrişatı ve tıbbi cihaz kurulumları Sağlık Bakanlığınca tamamlandı, ardından doktor ve sağlık personeli atandı. 54 yataklı hastane yılda 250 bin hastaya hizmet verebilecek. MÜSİAD tarafından da desteklenen hastanenin poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri de yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Bu hastane devlet, millet, STK’lar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle neler yapılabileceğini göstermek için çok güzel bir örnek oldu. Bu bölgedeki kardeşlerimiz kendi ayakları üzerinde durana kadar, hayat normale dönene kadar yanlarında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Tahir Büyükakın, “Burası normal bir hastanesi statüsünde yani bugün kurulup yarın kaldırılacak bir sahra hastanesi değil, bunu önemle belirtmek istiyorum. Tek farkı konteyner olarak inşa edilmiş olması. Ameliyathanesinden yoğun bakımına kadar her şeyi var. 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip’’ açıklamasını yaptı.