DOSAB’da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı

Kenan SERTALP

DOSAB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Levent Eski DOSAB'ın 14. başkanı olarak bayrağı devraldı. Konuşmasında katılımcılık ve şeffaflık vurgusu yapan Başkan Levent Eski, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini anlattı. Kasada 420 milyon lira ile devraldıklarını belirten Eski, 2023 yatırım bütçesinin ise 700 milyon lira olduğunu, gelirlerinin yatırımlarını tamamlayacak düzeyde olduğunu belirtti.

DOSAB’ı çok daha ileriye taşıyacağız

DOSAB'ı bulunduğu noktadan daha ileri taşımak için imkanları seferber edeceğinin altını çizen Başkan Levent Eski ‘’DOSAB çok büyük bir aile. Bu denli köklü ve saygın bir kurumun oluşmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. İki dönemdir yapılan çalışmaların DOSAB'a büyük değerler kattığı görünüyor. 2017 yılından bu yana başkan vekili olarak görev aldığım DOSAB’da edindiğim tecrübeler ışığında tarafıma layık gördüğünüz başkanlık görevini en iyi şekilde yürüteceğime inancım tamdır. DOSAB’ı çalışmalarımız ve projelerimizle çok daha ileriye taşıyacağız.’’ dedi.

Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda söz alan DOSAB'ın bir önceki dönem Başkanı Halil Ersan Özsoy şunları söyledi: ‘’DOSAB'ın yönetiminde ve alınacak kararlarda ortak aklı her zaman ön planda tuttuk. Görevimizin birer bayrak yarışı olduğu bilincini asla kaybetmedik ve ona uygun çalışmalar gerçekleştirdik. Biz aldığımız bayrağı daha yüksek bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle çalıştık. Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum.’’