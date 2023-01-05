Edirne Belediyesi ile Bat-Yam Belediyesi 'kardeş şehir' oldu

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, konuk heyeti Edirne’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Edirne’nin üç semavi dinin kültürlerin yaşandığı bir kent olduğunu belirten Gürkan, “Brot ile sizleri burada görmek, bizim için kardeşlerimizi görmekle eş değer.

Edirne, 8 bin 300 yıllık tarihi ile tüm inançların, tüm milletlerin bir arada, özgürce ve birbirine saygı göstererek yaşadığı bir şehir” dedi.

Belediye başkanı olduğu kentte Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan bir parkın bulunduğunu da ifade eden Brot, bunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini kaydetti.

EDİRNE