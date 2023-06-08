Eker’den otizmli gençlerin iş gücüne katılmasına tam destek

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Projenin koordinatörlüğünü Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üstlenirken, ortaklar ise Eker Süt Ürünleri, Maltepe Üniversitesi, Pandora X Yazılım, Amsterdam Autisme Academie (Hollanda), Aspire-Igen Group Limited (Birleşik Krallık), Vivre et Travailler Autrement (Fransa) oldu.

Nevra Eker: 12 otizmli genç istihdam ediyoruz

Etkinlikte konuşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “2018 yılında Eker Süt Ürünleri olarak, Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında ‘Otizmli Bireyler İş Gücünde’ istihdam modelini başlattık. Şu an fabrikamızda 12 otizmli genç istihdam ediyoruz. Bu modeli hayata geçirirken birçok farklı kurumdan ve dernekten destek aldık. Özellikle OTİGED projesiyle, otizmli gençlerimize iş hayatında eşlik eden iş koçlarının gelişim süreci üzerinde bir çalışma başlatıldı. İş koçları olmadan otizmli gençlerin iş hayatında çalışmaları oldukça zor. Ancak bu iş koçlarının çok iyi bir altyapı ile desteklenmesi gerekiyor. Toplumumuzda nöroçeşitlilik kapsayıcılık çerçevesinde bizlerden farklı tüm bireyleri içinde barındıracak istihdam ortamları sağlamamız lazım. OTİGED projesi ile iş koçlarının eğitimlerini sağlayarak, bu istihdam ortamının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olmasına katkı sunuyoruz. Amacımız, fabrikamızda yapmış olduğumuz otizmli gençlerin istihdamı projesini yaygınlaştırmak ve Türkiye'deki birçok farklı kuruluşta da hayata geçirilmesi için doğru bir model oluşturmak. OTİGED projesi bu modelin sağlam ayaklara basarak genişlemesi ve yaygınlaşması için çok önemli çıktılar ve veriler sağlıyor” dedi.

Otizmli gençlerden mini konser

'Sıra Sizde' OTİGED projesi kapanış toplantısına otizmli gençler de katılım göstererek, müzik performanslarıyla yeteneklerini sergiledi. Eker'de görev yapan otizmli çalışanlar Seyhan, Emre ve Dilek’ten oluşan Otizmli Bireyler İş Gücünde (OBİG) müzik grubu, seslendirdiği türkülerle etkinliğe renk kattı. Eker’in etkinliklerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Müzik Korosu’nun konserlerinde de koroyla birlikte sahneye çıkan OBİG müzik grubunun OTİGED sahnesinde seslendirdiği türküler, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası'yla konserler veren otizmli başarılı müzisyen Cem Vardarcı da keman ve piyano dinletisi sundu.