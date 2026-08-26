Eskişehir iş dünyası acil destek bekliyor

Bu can suyu; bankaların mev­cut kredi yapılandırmalarına es­neklik getirilmesi, vergi ve SGK prim borçlarında af veya uzun vadeli yeniden yapılandırma ve finansmana erişim kanallarının acilen genişletilmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Eskişehir ekonomisindeki fi­nansal sıkışmanın boyutunun her geçen ay daha da ağırlaştığı­nı vurgulayan ESMİAD Başka­nı Oğuz Sinlenmez, "Resmi ve­riler de bu tabloyu acı bir şekilde doğrulamaktadır. Eskişehir Ti­caret Odası’nın temmuz ayı eko­nomik göstergelerine ve Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında kar­şılıksız çek işlemlerinin tutarı 1 milyar 266 milyon 219 bin TL’ye fırlamıştır. Geçen yılın aynı dö­neminde 502 milyon 454 bin TL olan bu rakam, yaklaşık yüzde 152 oranında artış göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Finansal bozulma, tüm sektörlere yayıldı”

Bu yükselişin Eskişehir iş dünyası tarihinde eşi benzeri gö­rülmemiş bir yükseliş olduğunu dile getiren Başkan Sinlenmez, "Sorun yalnızca çeklerle sınırlı değildir. Protesto edilen senet­lerin tutarı da 2026’nın ilk altı ayında 406 milyon 464 bin TL’ye ulaşarak, geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 58 oranında art­mıştır. Bu rakamları yalnızca bir ödeme problemi olarak okumak eksik ve yanıltıcı olacaktır.

Asıl mesele, işletmelerimizin gelir üretme kapasitesi ile artan mali­yetler ve nakit ihtiyacı arasında­ki makasın giderek açılmasıdır. Karşılıksız çek ve protestolu se­net istatistiklerine yansımayan konkordato başvurularındaki hareketlilik ve iflas kararları ise buzdağının görünmeyen, ancak çok daha tehlikeli olan kısmını oluşturmaktadır. Finansal yapı­daki bozulma, artık tüm sektör­lere yayılmış durumdadır" şek­linde konuştu.

"Herkesin elini taşın altına koyması şarttır"

Sanayicilerin uzun süredir di­le getirdiği kârsızlık sorununun Türkiye’nin en büyük sanayi ku­ruluşlarının bilançolarına dahi yansıdığını belirten Sinlenmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer ana sanayi bu durumda ise, KOBİ ölçeğindeki binlerce işletmemi­zin çaresizliğini varın siz hesap edin. İşte bu noktada, Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği olarak açık ve net bir çağrıda bu­lunuyoruz: Eskişehir iş dünyası­na derhal can suyu verilmelidir!

Bu can suyu; bankaların mev­cut kredi yapılandırmalarına es­neklik getirilmesi, vergi ve SGK prim borçlarında af veya uzun vadeli yeniden yapılandırma ve finansmana erişim kanallarının acilen genişletilmesi anlamına gelmektedir. Yerel dinamikleri gözeten, Eskişehir özelinde bir ekonomik destek paketinin ive­dilikle devreye alınması zaruret­tir. İş dünyası olarak dayanışma içindeyiz; ancak dayanışma tek başına yetmez, devletin ve ilgili kurumların da elini taşın altına koyması şarttır."