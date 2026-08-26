Bademde üretim düşüyor bahçeler sökülüyor
Adıyaman’da 2025’te 25 bin ton olan badem rekoltesinin bu yıl 18-20 bin tona gerilemesi bekleniyor. Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, bu belirsiz dönemde üreticinin korunması için fiyatın hasat öncesinde açıklanmasını ve hasat döneminde ithalata yönelik tedbir alınmasını istedi.
Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, 2026 badem hasat sezonu öncesinde üreticilerin yaşadığı belirsizliklere dikkat çekerek Tarım Kredi Kooperatifleri ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Badem alım fiyatlarının hasat başlamadan önce açıklanması gerektiğini belirten Turanlı, üreticinin üretim ve satış planını önceden yapabilmesi için fiyat konusunda öngörülebilirliğin sağlanmasını istedi.
Turanlı, “Üretici ne üreteceğini ve ürününü kaça satacağını önceden bilmelidir. Hasat döneminde oluşan fiyat belirsizliği kabul edilemez” dedi.
Rekoltenin 20 bin tona gerilemesi bekleniyor
Adıyaman’da badem üretiminin çeşitli nedenlerle risk altında olduğunu ifade eden Turanlı, 2025 yılında yaklaşık 25 bin ton olan rekoltenin 2026’da 18- 20 bin ton seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi.
Ekonomik nedenlerle bahçelerin sökülmesi ve çiçeklenme döneminde yaşanan aşırı yağışların üretimi olumsuz etkilediğini belirten Turanlı, yaklaşık 5-7 bin tonluk kayıp öngördüklerini kaydetti. Geçen yıl Adıyaman’da yaklaşık 5 bin dönüm badem bahçesinin söküldüğünü hatırlatan Turanlı, bu eğilimin devam etmesi halinde üretimde daha büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Badem bahçelerinin uzun yıllar süren emek ve yatırım sonucunda oluşturulduğunu belirten Turanlı, sökülen bahçelerin kısa sürede yeniden üretime kazandırılamayacağını ifade etti.
Badem üretimindeki gerilemenin yalnızca çiftçiyi değil, ülke ekonomisini de etkileyeceğini belirten Turanlı, üreticinin zarar nedeniyle bahçelerini sökmek zorunda kalmasının yapısal bir soruna işaret ettiğini söyledi.
Turanlı, “Bu bahçeler milli servettir. Üretici zarar ettiği için bahçesini sökmek zorunda kalıyorsa burada yapısal bir sorun vardır. Üretimi kaybedersek ithalata bağımlı hale geliriz” diye konuştu.
“Maliyetler dikkate alınmalı”
Girdi maliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Turanlı, badem alım fiyatlarının belirlenmesinde üretim maliyetlerinin esas alınması gerektiğini belirtti. Tarım Kredi Kooperatifleri ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Turanlı, hasat öncesinde fiyatın açıklanmasını ve sürdürülebilir bir alım politikası oluşturulmasını istedi.
“Üretici kazanamazsa üretim azalır, üretim azalırsa ithalat artar” diyen Turanlı, badem üreticisinin korunmasının Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesinin korunması anlamına geldiğini vurguladı.
Turanlı, Kahta Ziraat Odası olarak üreticilerin sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, üreticinin önünü görebileceği ve emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyat ve alım politikası oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Hasat döneminde ithalat için çağrı
İthal bademin de yerli üretici üzerindeki fiyat baskısını artırabileceğini belirten Turanlı, özellikle hasat döneminde ithalatın kontrol altında tutulmasını istedi. Yerli üreticinin ürününü piyasaya sunduğu dönemde yoğun ithalat yapılmaması gerektiğini savunan Turanlı, badem hasadı döneminde gümrük vergilerinin artırılmasının değerlendirilebileceğini söyledi. Turanlı, “Üreticimiz hasat zamanı ithal ürünle rekabet etmek zorunda bırakılmamalıdır. Hasat döneminde ithalatın kontrol altında tutulması, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi açısından önem taşıyor” dedi.