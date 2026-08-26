Mobilya ihracatçılarından yüksek oran talebi

İhracatçının finansmana erişim ve nakit akışı açısından desteklenmesini önemli bir adım olarak değerlendiren Derinel, özellikle mobilya gibi emek yoğun sektörlerin yeni uygulamada daha yüksek oranda desteklenmesinin sektörün rekabetçiliğine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Mobilya sektörünün üretim yapısı nedeniyle işçilik maliyetlerinin toplam maliyetler içinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Derinel, “Mobilya sektöründe üretimin birçok aşaması doğrudan insan emeğine dayanıyor. Kesimden montaja, döşemeden yüzey işlemlerine kadar çok sayıda işlem nitelikli iş gücü gerektiriyor. İşçilik maliyetlerinin yanında enerji, hammadde, lojistik ve finansman giderleri de eklendiğinde sektörümüzün üzerindeki toplam maliyet baskısı oldukça yükseliyor. Bu nedenle emek yoğun sektörlerin destek mekanizmalarında daha güçlü biçimde gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Düzenlemede, firmaların döviz dönüşüm desteği kapsamında satabileceği döviz tutarlarına üst limit getirilebileceğine ve bu limitlerin firma kârlılığı ile iş gücü maliyetinden oluşan katma değerin dikkate alınarak hesaplanacağına dikkat çeken Derinel, limit uygulanması halinde emek yoğun sektörlerin en üst seviyeden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Derinel, bu yaklaşımın mobilya sektörünün istihdam ve üretim yapısının desteklenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Derinel, döviz dönüşüm desteğinin ihracatçının finansal yapısını rahatlatacağını ancak desteğin sektörlerin maliyet yapıları dikkate alınarak farklılaştırılmasının daha etkili sonuç vereceğini belirterek, “Mobilya gibi yüksek istihdam sağlayan ve üretim sürecinde yoğun insan emeği kullanan sektörlere daha güçlü bir destek verilmesi, doğrudan ihracatçının rekabetçiliğine yansıyacaktır” dedi.

“Fiyat rekabetinde elimizi güçlendirmeliyiz”

Küresel pazarlarda fiyat rekabetinin giderek sertleştiğine dikkat çeken Derinel, Türkiye'nin kalite ve tasarım avantajının maliyet baskısıyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Dünya pazarlarında alıcıların alternatiflerinin her geçen gün arttığının altını çizen Derinel, “Kalite, tasarım ve teslimat avantajlarımız önemli ancak bunların yanında rekabetçi fiyat da verebilmemiz gerekiyor. Maliyetlerimiz yükselirken bunu tamamen ürün fiyatlarına yansıtamıyoruz. Bu nedenle ihracatçının üzerindeki maliyet baskısını azaltacak her mekanizma bizim için değerli.” şeklinde konuştu.

Derinel, özellikle Uzak Doğu ülkeleriyle fiyat rekabetinin zorlaştığı bir ortamda Türkiye'nin Avrupa pazarındaki konumunu koruyabilmesi için maliyet avantajının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Döviz dönüşüm desteği daha yüksek oranla uygulanabilir”

Döviz dönüşüm desteğinin ihracatçı açısından önemli bir finansman aracı olduğunu belirten Derinel, yeni düzenlemede emek yoğun sektörlere yönelik daha yüksek destek oranlarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ticaret Bakanlığı’nın desteği sürdürme ve özellikle emek yoğun sektörlere yönelik yeni bir çalışma yapma yaklaşımını olumlu bulduklarını belirten Derinel, “Mobilya sektörünün bu kapsamda güçlü biçimde değerlendirilmesini bekliyoruz. Destek oranlarının sektörlerin istihdam, üretim ve maliyet yapıları dikkate alınarak belirlenmesi, uygulamanın ihracatçıya sağlayacağı katkıyı çok daha artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Derinel, mobilya ihracatının yalnızca üreticiler açısından değil, ahşap, metal, tekstil, boya, aksesuar, ambalaj ve lojistik gibi çok sayıda sektörü kapsayan geniş bir ekosistem açısından önem taşıdığını da vurguladı.