Eskişehir ulaşıma çözüm bekliyor

Tülay TAŞKIN

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üye firmaların ve sanayi sektöründeki tüm çalışanların Eskişehir’e dair beklenti, ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği “Sanayi Sektörü, Eskişehir’e Dair Beklenti Anketi” sonuçlandı.

Ağırlıklı olarak sanayi sektöründen geçinen insanların şehre ilişkin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaya koymayı amaçlayan ankette, firma ya da kişilerin ekonomik beklentilerinden ziyade, daha yaşanabilir bir Eskişehir için ne gibi talepleri olduğunun tespiti amaçlandı.

Paylaşmış oldukları bu son çalışmanın, yerel seçimlerde Eskişehir’i yönetmeye talip tüm adaylar için hazırlandığının altını çizen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Oda yönetimi olarak üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek işlere odaklanmış durumdayız. Bundan sonraki dönemde de sanayi sektörü ve sanayinin tüm çalışanları için beklentileri ortaya koymaya, çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha yaşanabilir bir Eskişehir için talepler belirlendi

Yaptıkları ankete Eskişehir’de faaliyet gösteren işletmelerden 868 kişinin cevap verdiğine işaret eden Celalettin Kesikbaş, anket sonuçları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Katılımcıların yüzde 83’ü Eskişehir’de sanayi bölgeleri için ulaşımda sorun olduğunu, yüzde 93’ü Eskişehir’de mevcut çevre yolunun yetersiz olduğunu ve alternatif çevre yollarına ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedir.

Yüzde 86’sı şehir içi trafiğin önemli bir sorun teşkil ettiğini söylemektedir. Yüzde 82’si Eskişehir’de ev ve işyeri kiralarının yüksek seviyelerde olduğunu ve yüzde 82’si Eskişehir’de yeni sosyal konut alanlarına ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedir.

Yüzde 71’i Eskişehir’de meydana gelebilecek olası bir deprem senaryosu için ulaşım, sağlam konut stoğu, kentsel dönüşüm, toplanma alanları vb. gibi konularda yeterli önlemlerin alınmadığını yönünde görüş belirtmektedir. Yüzde 92’si Organize Sanayi Bölgesi’nin girişlerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle alternatif yolların ve çözümlerin oluşturulması gerektiğini düşünmektedir.

Yüzde 75’i arsa maliyetlerinin daha uygun olduğu Eskişehir kırsalında çevreci ve yeni nesil endüstri bölgelerine ihtiyaç olduğunu, yüzde 75’i çevreye duyarlı sanayi yatırımlarının Eskişehir yerelinde kırsal kalkınma sağlayacağını belirtmektedir. Katılımcıların yüzde 91’i Eskişehir’in bir Teknoloji ve Yaratıcı Sektörler Merkezi olması ve gençlere nitelikli iş imkanları yaratılması amacıyla TeknoVadi (Yeni Nesil Teknoloji ve Bilişim Vadisi) oluşumuna ihtiyacı olduğunu düşünmektedir.

Yüzde 73’ü Eskişehir’in bir serbest bölgeye ihtiyacı olduğunu ve yüzde 88’i Eskişehir’in Gemlik ve Körfez Limanlarına demiryolu ile bağlanmasının ihracata olumlu yansıyacağını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 73’ü Eskişehir’de üretimde çalışacak personel bulma konusunda sorun yaşandığını düşünmektedir. Katılımcıların yüzde 78’i Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın haftada en az 2 uçuş ile İstanbul Havalimanı’na bağlanması gerektiğine dikkat çekmektedir.”

“URAYSİM hızlanmalı”

Ankete katılanların Eskişehir’e dair talep ettiği ve problem olarak gördüğü diğer başlıca konuları da sıralayan Kesikbaş, bu sorunları ise şöyle paylaştı: “URAYSİM Projesi’nin hayata geçirilmesi. İlçelere giden karayollarının düzeltilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması. Havalimanı ile birlikte otobüs ve tren garlarının da modern hale getirilmesi. Sadece İstanbul değil, Antalya ve İzmir gibi şehirlere de uçak seferi başlatılması.

Şehrin sahip olduğu termal zenginliklerin sağlık turizmi başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilmesi. Frig Vadisi gibi tarihi değere sahip olan mirasların daha iyi tanıtılması. Şehrin içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması ve bu alanların sosyal yaşam merkezleri haline dönüştürülmesi. Teknoloji üreten firmalara kira başta olmak üzere çeşitlik teşvikler sunulması. Yan yol, hızlanma şeridi ve kavşak düzenlemeleri ile donatılmış kaliteli yollar inşa edilmesi. Şehir içindeki park yeri probleminin çözülmesi.

Alt yapı sorunlarının çözülmesi, su baskınlarının önlenmesi. Atıkların geri dönüşümüyle ilgili çalışma yapılması. Yağmur sularının ve atık suların tekrar kullanımıyla ilgili projeler yapılması. İklim ve su sıkıntıları için ağaçlandırma seferberliğinin başlatılması. Kırsaldaki tarım faaliyetlerinin canlandırılması ve akıllı tarım uygulamalarının teşvik edilmesi. Şehirdeki üniversitelerin kentle ve sanayi ile daha entegre çalışmalarının sağlanması.”