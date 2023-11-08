Eskişehir’de üreticilere destek için kasa üretim tesisi kuruldu

Tülay TAŞKIN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde örtü altı tarım ile geçimini sağlayan üreticilerin ürün taşıma ve depolamada yaşadıkları plastik kasa sorununu çözmek için Plastik Kasa Üretim Tesisi (Esplast) kurdu.

Bin 300 metrekare açık alan üzerine kurulan, 685 metrekare kapalı alanda üretim yapacak Plastik Kasa Üretim Tesisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Eskişehir Kent Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Sarıcakaya Mayıslar mahallesinde işletilecek ve Esplast markasıyla hizmet verecek. Çevreci üretimin benimsendiği tesis, hammaddesi eski ve kullanım ömrünü tamamlamış plastik kasalar olan atıkları geri dönüştürme ve yeniden kullanılabilir hale getirme yöntemiyle faaliyetlerini yürütecek.

Bu sayede kullanılmış plastik kasaların geri dönüştürülmesi, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması, atık ve sera gazı azaltımı gibi etkileriyle iklim değişikliği ile mücadeleye olumlu katkı sağlayacak. Çeşitli ebatlarda üretilecek plastik kasalar sayesinde, örtü altı tarım yapan üreticilerin ürün taşıma ve depolamada yaşadıkları sorunlar da ortadan kalkacak.

Üretici maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz

Plastik Kasa Fabrikası’nı üreticilerin üretim maliyetlerini bir nebze olsun azaltabilmek için kurduklarını söyleyen Yılmaz Büyükerşen, “Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerimizde örtü altı tarım yöntemi ile üretilen ürünlerin taşınmasında sıklıkla kullanılan plastik kasaların çevresel etkisini azaltmayı ve üretici maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz.

Üreticilerimizin bir çoğu İstanbul’dan ikinci el kasaları yüksek nakliye maliyetleri ile ilçelerine getirip, kullanıyor. İkinci el kasaların kullanılması hem sağlık açısından sıkıntılı hem de birçoğu deforme olduğu için büyük kayıplar yaşıyorlar. Bu sebeple bu tesisi burada hizmete sunma kararı aldık” dedi.

Tesisin en önemli özelliğinin doğal kaynakların korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasına katkı sağlayacak olması olduğunu söyleyen Büyükerşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Petrol veya doğalgaz gibi değerli doğal kaynakların çıkarılması, rafinasyonu ve işlenmesi gibi süreçler sonucunda üretilen plastik maddeler, yoğun enerji tüketimine neden oluyor. Bu yüzden bu plastik malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması çok kıymetli.

Kurduğumuz fabrikamız da tam bunu yapıyor. Bu tesiste, çiftçilerden toplanan eski plastik kasalar, öncelikle kırma makinesi ile parçalara ayrılıyor. Ardından, bu parçalar yüksek sıcaklıkta eritilerek yeni plastik enjeksiyon ile yeniden şekillendiriliyor.

Üretilen yeni plastik kasaların kalitesi, dayanıklılığı ve kullanılabilirliği kontrol edildikten sonra yeniden kullanılmak üzere üreticilere ulaştırılıyor. Şu an içeride 2 adet 800 tonluk son teknoloji ile donatılmış makinemiz var. Ama ihtiyaçlar doğrultusunda makine sayımızı daha da arttırabileceğiz. Maliyetler arttığı için üreticilerimiz eskiye oranla daha az kazanıyor.

O yüzden de Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde üreticilerimizi elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz.” Köylerde gençlerin kalmadığını, üretimin de azaldığını söyleyen Büyükerşen, “Gençlerin iş bulamayıp yurt dışına gitmesine yüreğim sızlıyor. Biliyoruz ki köylerimizde nüfus azalıyor, tarlalar boş kalıyor, gençler köyde durmuyor.

Köylülerimiz Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte sıfırdan bir ordu kurup yabancıların ayaklarını bu topraklara bastırtmadı. Kalkınma için herkesin çalışması, üretmesi, tasarruf etmesi ve yatırım yapması lazım” dedi. Fabrikanın açılışına özel, plastik kasa desteği projesine başvuran 330 üreticiye de ücretsiz kasa verilirken, üreticiler plastik kasaları kamyonet ve traktör römorklarına yükleyerek teslim aldılar.