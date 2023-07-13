Eskişehir’e yeni Halk Ekmek fabrikası

Ayşe KAYTAN UÇAK

Büyükşehir Belediyesi’nin 2001 yılından bu yana Eskişehirlilerin sağlıklı, ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayan Halk Ekmek’in, gerek mevcut tesis kapasitesinin artan ihtiyaca cevap verememesi gerek teknolojisinin eskimesi nedeniyle başlattığı yeni tesis projesinde sona gelindi.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve faaliyete geçmesi için son düzenlemelerin yapıldığı yeni fabrika, yüksek teknoloji ile hizmet verecek. Yeni tesiste incelemelerde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Halk Ekmek fabrikasının hem üretim kapasitesi hem de kullanılan teknoloji açısından Türkiye’ye örnek olacağını ifade etti.

Eskişehir Halk Ekmek’in kurulduğu 2001 yılından bu yana halk için sağlıklı ve uygun fiyata ekmek üretimi gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükerşen, yeni tesisle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yeni Halk Ekmek tesisimizi çok yakın zamanda açacağız.

Kapasitesi en az günlük 250 bin ekmek üretebilecek bu modern tesisle Eskişehirliler, acil durumlarda da ilave edilecek ünitelerle daha fazla ekmek ve diğer unlu gıda maddeleri üretilebilecek bir fırına sahip olacaklar. Tesisin devreye alınması ile eski fırını kapatacağız. Üretimimize yeni fabrikada devam edeceğiz.

Piyasada diğer fırınların ve fabrikaların yaptığı ekmeklerle rekabet edebilecek, fiyatlara zam yapmaktan ve gramajı küçültmekten kaçınan bir tesisi yaptığımızın altını çizmek istiyorum.” Öte yandan temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte Eskişehir’de özel fırınlarda 210 gramı 5 liradan satılan ekmek 200 grama düşülerek 7 liradan satılacak. Eskişehir Halk Ekmek ise 200 gramlık ekmeği 3 liradan satıyor.