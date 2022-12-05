Fındık fiyatları yükselişe geçti

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada 46 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatının, son 2 haftadır yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti.

Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan arz talebine bağlı olarak fiyatın yükseldiğini ifade eden Bölük, gelecek haftalar için ürünle ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

Bölük, bir kısım üreticilerin TMO'yu tercih ettiğini kaydederek, ofisin alım yapmasıyla arz fazlası fındığın piyasadan çekilmesini sağladığını sözlerine ekledi.