Gaziantep metrosu 2 yıl içinde tamamlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı.

Karar sonrası 15 milyar TL’lik dev yatırım için Gaziantep’in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu karar bizim için çok hayati, çok kıymetli. 1 milyonluk Şahinbey’i, 900 binlik Şehitkamil’e bağlamış olacağız” dedi.

Mevcut ulaşım sistemlerine entegre olacak 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak metro hattı, toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacak. 2 yılda tamamlanması planlanan metro projesi, Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynakları ve dış kaynak fonları ile finanse edilecek.

Kentin kuzey-güney aksını birleştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin kesin projesi olarak onaylanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca yatırım programına sunulan metro hattının bütçesinin onaylanıp tamamlanmasıyla kentin kuzey – güney aksında, yeraltından toplu ulaşım raylı sistemi ile sağlanacak.

“En önemli ve zor kısmı geçtik”

Projenin Gaziray ve diğer ulaşım sistemlerine entegre çalışacağını konuşmasının devamında aktaran Başkan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Metromuz Gar’dan başlayarak Maarif Kavşağı, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi ve Akkent’ten geçerek Şehir Hastanesi’ne varacak. 9 istasyon var.

Bu istasyonların özelliklerine baktığımızda konforlu, çevreci, sıcağa soğuğa değmeden, 50 metre derinliğe inip şehri demir ağlarla örerek, 1 milyon nüfusa sahip Şahinbey’i 900 bin nüfuslu Şehitkamil’e bağlayacağız ve burada Gaziray ile OSB’ye götüreceğimiz büyük bir ulaşım projesi. En önemli ve zor kısmı geçtik. 15 milyarlık bir yatırım. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Proje çok hızlı bir şekilde kendini amorti edecek. Trafikte en büyük sıkışıklık yaşanan noktalarda yer altına metroyla inmek bize ilaç gibi gelecek ve 2 yıl içerisinde bu şehri metroyla buluşturmuş olacağız.”

9 istasyonun yerleri belli oldu

Gaziantep bu proje ile; Gar İstasyonu’ndan başlayarak, Şehir Hastanesi’ne kadar ulaşımını hızlı, güvenli ve yeşil şehir şartlarına uygun standartlarda sağlayabilecek. Gaziantep metrosu derinlikleri 22 ile 53 metreyi bulan 9 istasyonla 10,4 km boyunca şehir içi seyahatini yeniden düzenleyecek. Gaziantep Metrosu, Gar’dan başlayan, Millet Bahçesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi, Akkent Parkı, Akkent Merkez İstasyonları ile devam eden ve şehir hastanesi istasyonu ile son bulan bir güzergaha sahip olacak.