GESİAD’ın Yeni Başkanı Tolga Papatya oldu

MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, genel kurulun divan başkanı olarak yaptığı konuşmasında, kendisine ve divan kurulu üyeleri Kerim Demiral ile Mehmet Yediler’e güvenleri nedeniyle üyelere ve yönetim kuruluna teşekkür ederken, yeni yönetim kuruluna da başarılar diledi.

Almira Otel’de gerçekleştirilen genel kurulun açılışında konuşan önceki dönem GESİAD Başkanı Murat Kaya, “Genç sanayici ve iş insanlarının bir araya gelmesiyle 1991 yılında kurulan derneğimiz, Bursa’daki genç girişimcilerin sesi olmak, sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne yönelik, bölgesel hareketlilik adına yeni projeler üretmek ve sivil inisiyatifin önünü açmak için çalışmalarını sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

Murat Kaya: GESİAD’lı olarak kalacağım

GESİAD’ın sosyalleşme yönüyle de aynı zamanda bir okul vazifesi gördüğünü söyleyen Murat Kaya, “GESİAD’a 2001 yılında Denizhan Sezgin başkanımın döneminde üye oldum. 2019 yılının aralık ayındaki genel kurulumuzda teveccühlerinizle beni başkanlık görevine getirdiniz. Artık iki dönemdir sürdürdüğüm başkanlık görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görevimi gönül rahatlığıyla devrediyorum. Asla ‘keşke’ demedim, hep ‘iyi ki’ dedim. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki GESİAD’lı olmuşum. Bundan sonra da GESİAD’lı olarak kalacağım” diye konuştu.

Gündem gereği GESİAD’ın faaliyet raporu, mali tabloları ile denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakeresinin ardından raporlar, üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Tolga Papatya: 33 yıllık bir geçmişe sahip büyük bir aileyiz

Daha sonra gerçekleşen seçimde Tolga Papatya Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Seçimin ardından konuşan GESİAD’ın yeni başkanı Tolga Papatya, GESİAD’ın 15’inci olağan genel kurul toplantısında başkan olarak göreve layık gördükleri için dernek üyelerine teşekkür etti. Tolga Papatya, “GESİAD gibi, köklü ve başarılı bir dernekte başkanlık yapacak olmak benim için mutluluk ve onur verici bir durumdur. Bu görevin aynı zamanda zor ve büyük bir sorumluluk olduğunun da bilincindeyim. Dünyanın fırtınalı olduğu bir dönemde bizlere başkanlık yapan Murat Kaya başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyük bir aile olan ve 33 yıllık geçmişe sahip GESİAD Başkanlığına seçilmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Tolga Papatya, “Bu gururu yaşarken, geleceği doğru kurgulayabilmek için tarihi ve geçmişi iyi bilmek gerektiğine inananlardanım. Bugünden itibaren ileriye bakmak ve gelecekteki nice 30’lu yılların misyonunu tasarlamak ve eylem planı olarak uygulamaya koymak zorundayız. ‘Birlikten kuvvet doğar’ sözünden yola çıkarak üyelerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızda el ele vererek, hep birlikte bu fırtınalı dönemi atlatacağız. GESİAD’ın yeni döneminin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

GESİAD’ın 2024-2025 döneminde görev yapacak kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl: Tolga Papatya, Sedef Pamirol, Sudan Şahin, Bülent Çavdar, Egemen Kepir, Fatih Kutlucan, Göktuğ Konukoğulları, Melih Özgür, Ömer Abdullah Akarca, Ömer Savaş Karagöz, Recep İzmirli, Serdar Bali, Ufuk Erdoğan, Uğur Akın, Tangün Ocak

Yönetim Kurulu Yedek: İbrahim Nebil Yılmaz, Korhan Yılmaz, Lütfi Zafer Şahin, Yasemin Köroğlu, Sinan Alp, Cengiz Kaya, Yaşar Can Koyuncu, Pınar Bay, Bülent Uçar, Okan Sami Nahit

Denetleme Kurulu Asıl: Olgun Şafak Karabiber, Gökhan Şahin, Serkan Durmaz

Denetleme Kurulu Yedek: Ebrar Nur Bıçakçı, Fırat Yıldız, İsmail Çavuş

Disiplin Kurulu Asıl: Yener Poroy, Ali Kemal Kaboğlu, Gülçin Bayrak Tüzemen

Disiplin Kurulu Yedek: Özgür Çavuş, Mümin Kırcalı, Emin Fatih Çelik

Yüksek İstişare Kurulu: Murat Kaya, Kerim Demiral, Ramazan Kaya, M. Orhan Efe, Denizhan Sezgin, Vahdet Emre Varlık, Bahadır Özgün, Nejat Yahya, Mehmet Yediler, Olgun Bilir, Muharrem Fatih Aksoy, Burak Anıl, Uğur Şahin, Yener Poroy

Genel Kurulda ayrıca MARSİFED ve MAGİFED delegelerinin belirlenmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde Onursal Başkan M. Orhan Efe ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Kerim Demiral da yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.