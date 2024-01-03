Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı

Defne merkezli 6,4 ve 5,8'lik sarsıntılardan da etkilenen kentte, kamu binalarının da olduğu 83 bine yakın yapıda yıkım veya ağır hasar meydana geldi. Yıkım çalışmalarının ardından kent genelinde yürütülen enkaz kaldırma işlemlerinde yüzde 95 ilerleme sağlandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, imar ve inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Enkaz kaldırma süreciyle ilgili bilgi veren Masatlı, "Depremler itibarıyla yıkık ve ağır hasarlı bina sayımız 80 bin 323'tü. Yaklaşık 2 bin 500 de kaçak bina tespit ettik. Bu 83 bin binadan yüzde 95'inin enkazını temizledik. Binaların yıkım ve enkaz kaldırma işleminden sonra imar ve inşa aşamasına geçtik" diye konuştu.

“Şubata kadar 7 bin konut teslim edilecek”

Masatlı, konut ve iş yeri projelerinin sürdüğünü belirterek, şubata kadar yaklaşık 7 bin deprem konutunu vatandaşın kullanımına sunacaklarını anlattı. Kentin, tarihin en büyük felaketiyle karşılaştığını0deki 105 tarihi yapıdan 71'inde yıkım veya ağır hasar meydana geldiğini, bu yapılardaki çalışmaların da titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye'de geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl Türkiye'de 4 ve üzeri büyüklükte 797 deprem meydana geldiğini bildirdi. Dünya genelinde geçen yıl, büyüklüğü 4 ve daha büyük 15 bin 600 deprem meydana geldiğini belirten Özmen, 7 ve daha büyük depremlerin sayısının ise 19 olduğunu söyledi.

Özmen, 2021'de 8 ve daha büyük 3 deprem yaşanırken, 2022 ve 2023'te bu büyüklükte deprem gerçekleşmediğine işaret ederek, dünyada 2023'ün en büyük sarsıntıların 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri olduğunu belirtti. Türkiye'de 2021'de 23 bin 5, 2022'de 20 bin 278 deprem meydana geldiğini aktaran Özmen, geçen yıl ise Türkiye'nin 74 bin 230 kez sarsıldığına dikkati çekti.

Bu verilere göre geçen yıl 2022'ye göre yaklaşık 3,6 kat, 2021'e göre ise 3,2 kat daha fazla sarsıntı kaydedildiğini belirten Özmen, Türkiye'nin geçen yılki deprem hareketliliğine ilişkin şu bilgeleri verdi: "Türkiye ve yakın coğrafyasında meydana gelen deprem verileri incelendiğinde 2023'te 731'i 4-4,9, 61'i 5-5,9, 3'ü 6-6,9 ve 2'si 7-7,9 büyüklükleri arasında olmak üzere 4'ten büyük 797 deprem meydana geldi. Bu verilere göre, Türkiye ve yakın coğrafyasında günde iki kez 4 ve daha büyük, altı günde bir kez de 5 ve daha büyük bir depremin meydana geldiği görülüyor.