"Hedefimizde daha majör projeler var"

Bir de sosyal konut projelerine ağırlık verip sadece satışla değil kiralayarak vatandaşın konut sorununa çözüm üretmeyi düşünüyorum” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kasım ayı meclis toplantısında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 yıllık görev sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlk olarak yatırımcının en çok üzerinde durduğu imar planları konusuna değinen Seçer, sanayi, lojistik ve depolama yatırımları için Akdeniz ilçesinde 3 bin 500 hektarlık yeni imar alanı açtıklarını söyledi.

Karayolları Altyapı Genel Müdürlüğü’nden 11 kilometrelik tramvay projesini onaylattıklarını, 3. ve 4. çevreyollarını yeni kavşak yatırımlarıyla 34. caddeye bağlayıp 2. çevre yolunu rahatlatacak önemli adımlar attıklarını kaydeden Seçer, 35 kilometrelik raylı sistem projesinin metro ve tramvay bölümünde büyük yol aldıklarını bildirdi. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde hareket ettiklerini dile getiren Seçer, alt ve üst yapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini, kentin gelecek 50-100 yıllık projeksiyonunu çizip değer katacak anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

“Suyu yüzde 25-30 indirimli içebileceğiz”

Yatırımlara ilişkin de konuşan Seçer, Yeşilovacık’a kadar yapılacak arıtma tesislerinin tamamının finansman sorununu çözdüklerini söyledi.

Pamukluk Barajı ile ilgili önemli yol aldıklarına dikkat çeken Seçer, “Bugüne kadar hep burası senin görev alanın benim görev alanım denilerek çalışmalar uzamış. Devlet Su işleri (DSİ) ile bu sorunu çözüme kavuşturduk. Baraj ishale hattını DSİ, kalan arıtma yatırımını biz yapacağız. EBRD’den 40 milyon euro hibe gelecek, kalan 40 milyonu biz bulacağız ve burası yapılacak.

Gelecek 5 yılda içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesislerinde muazzam yol almış olacağız. Pamukluk Barajı’nın tamamlanmasıyla suyu en az yüzde 25-30 daha indirimli içmiş olacağız” diye konuştu. Kentsel dönüşüm konusunun ise ikinci dönemde majör vaatleri arasında yer alacağını da vurgulayanı Seçer, “Kentsel dönüşüm için yeni bir birim oluşturduk.

Sosyal konutlara ağırlık vereceğiz, vatandaşı eski binalardan çıkarıp bu binaları dönüştürüp depreme dayanıklı hale getireceğiz. Sosyal konut konusunda Avrupa’daki örneklerden de yola çıkarak farklı sistemler uygulayacağız” diye konuştu