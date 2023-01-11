İmal ettiği lokumları Avrupa'ya ihraç ediyor

Babasının 2008 yılında kurduğu kuruyemiş dükkânında çalışmaya başlayan Kılıç, 6 yıl sonra devraldığı işletmeyi büyütmeye karar verdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılan Kılıç, eğitiminin ardından aldığı ekipman desteğiyle 40 metrekarelik kuruyemiş dükkanını lokum imalathanesine çevirdi. Kılıç, kendi markasıyla ürettiği lokumları Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç etmeye başladı.

KOSGEB desteği ile kurduğu imalathanede iş ve istihdam kapasitesini artırdığını söyleyen Kılıç, imal ettikleri lokum türlerinin kısa sürede beğenilmesinin ardından üretim kapasitesini artırıp personel sayısını 10'a yükselttiğini anlattı. İşletmeyi büyütmek için 2014 yılında KOSGEB girişimcilik kursuna gittiğinden söz eden Kılıç, “Kursu bitirdikten sonra makinelerimizi aldık. Şu anda Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine de Türk lokumu gönderiyoruz. Yurt dışına, çifte kavrulmuş dediğimiz içi fıstıklı olan lokumlarımızı gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürettikleri lokumların türüne göre imalat süresinin değiştiğini anlatan Kılıç, tamamı el işçiliği olan özel lokum üretimleri de yaptıklarını aktardı.