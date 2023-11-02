İSO ikinci 500 listesinde Gaziantep’ten 35 firma

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm güçlükler karşısında büyük bir azimle çalışarak Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Gaziantepli 35 firmayı kutladı.

2022 yılına göre İSO İlk 500’de Gaziantep’ten 28 firmanın yer aldığını kaydeden Ünverdi, İSO İkinci 500’deki 35 firma ile ilk 1000’deki Gaziantepli firma sayısının 63 olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisinin en önemli unsurunun üretim ve ihracat olduğunun altını çizen Ünverdi, buna bağlı olarak istihdamdaki sürdürülebilirlik için imalat sanayisinin daha fazla teşviğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sanayici üzerinde baskı var

Üreten kesimin son dönemdeki finansman ihtiyacına dikkati çeken Ünverdi, artan maliyetler ve finansmana ulaşımdaki güçlüklerin üreticiyi olumsuz etkilediğini dile getirerek: “İç piyasada zaten bir daralma var.

Dış piyasada ise savaş ve gerilimlerle belirsizliğin getirmiş olduğu talep azalması, enerji maliyetleri, petrol fiyatlarındaki oynaklık, hammadde fiyatlarındaki değişimler maalesef sanayici ve ihracatçılarımız üzerinde baskıya neden oluyor. Öngörülebilirlik, fiyat ve finansman istikrarı sanayiciler olarak birinci önceliğimiz” dedi.

Pandemi, deprem ve küresel krizlere rağmen Gaziantepli sanayicilerin üretimdeki kararlılığına işaret eden Ünverdi, “Bölge olarak maalesef son yıllarda art arda gelen güçlüklerle mücadele ediyoruz.

Buna rağmen yıllık ihracatımızda cari fazlası vererek ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı veren illerin başında geliyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak da deprem sonrası yaşamış olduğumuz sorunları aşmak için ilgili kurumlarla sürekli temas halinde çalışıyor, üretim ve ihracatımızı artıracak çalışmalar yürütüyor, üretimlerimizde katma değeri artıracak yenilikçi projeler geliştiriyor, yeşil ve dijital dönüşüm hedefiyle firmalarımızı geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah yürütmüş olduğumuz çalışmalarla İSO 1000’deki firma sayımızı daha da artıracağız. Her koşulda üretim, ihracat ve istihdamdaki başarılarıyla gazi şehrimize yaşattıkları gurur için sanayicilerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.