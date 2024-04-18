İzmir İş Kadınları Derneği’nden dijitalleşme atağı

Özlem SARSIN

2008 yılında İzmir’ de kurulan ilk iş kadını derneği olan İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten, derneğin ulusal ve uluslararası alanda yapmış olduğu çalışmalar ile kurumsal bir geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, yeni dönemde de etkin projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Erten, “Yeni dönemimizde dijital dönüşüme verdiğimiz önemi gösteren ilk projemiz olan İZİKAD mobil uygulamamızı üyelerimizin kullanımına sunduk.

Bu uygulama ile güncel üye bilgilerimiz, üyeler arası iletişim, etkinlik katılım takibi, duyurular ve haberler İZİKAD mobil uygulaması üzerinden takip edilebilir hale geldi. Bu uygulama ile dernek olarak gerçekleştirdiğimiz proje, etkinlik ve faaliyetlerin de dijital ortamda arşivlenmesi sağlanmış oldu. Yine bu sene Genç İZİKAD Projemizin 12.’sini gerçekleştiriyoruz. Yapay Zeka ile Geleceği Şekillendir” temalı bu seneki Genç İZİKAD proje yarışmasında üniversitede lisans ya da lisans üstü öğrenim gören öğrencilerden oluşan ekipler yarışmaya katılabiliyor. Bu projemizin amacı bir iş fikri olan gençleri girişimciliğe özendirmek. İki-dört kişiden oluşan ekipler iş fikirleriyle yarışmamıza başvurduktan sonra bir ön elemeden geçerek projemize kabul ediliyorlar.

Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından girişimcilik, liderlik, finansmana erişim, iş planı yazma ve yapay zekanın iş hayatında kullanım alanları ile ilgili eğitimler veriyor. Geleceğin İş Kadınları Burs Fonumuz ile özellikle STEM alanında okuyan üniversite öğrencisi genç kadınları öğrenim hayatları boyunca destekliyoruz. Yılın Girişimcileri Ödülleri ile her yıl alanında fark yaratmış kadın girişimciler ve kadın çalışanlar konusunda çalışmaları olan kurumları motive ederek bu alandaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz”dedi.

“Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklık Merkezi’ni kuracağız”

Ocak 2024’ te İzmir’de gerçekleştirilen Akdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi ile de bölgedeki ticaret hacminin artırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erten, “Belçika, Almanya, Rusya, Ürdün, Azerbaycan, İspanya, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tunus, Slovenya, Moritanya, Mısır, Etiyopya ve Türkiye’nin her şehrinden çok sayıda iş insanı ve sektör temsilcisi zirveye katılım sağladı. Zirve boyunca, 4 anahtar konuşmacı, paralel 2 salonda toplam 78 konuğun katıldığı 16 panel gerçekleştirildi. Akdeniz havzasında ticaret hacminin arttırılması için B2B toplantıları organize edildi.

İZİKAD, ASCAME, AFAEMME, UFM, Businessmed, FCEM, VDU, TD-IHK, KAGİDER, GİFED, AFİKAD, ANGİKAD ve pek çok kurumdan temsilciler de zirvemize yoğun ilgi gösterdiler. İçişleri Bakanlığı’ndan proje desteği alan ilk projemizin devamı olan ikinci projemizde bu sene, İzmir’de Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklık Merkezi’ni kuracağız ve zirvede gerçekleştirdiğimiz toplantıları her sene proje paydaşı bir ülkede gerçekleştirerek, işbirliklerini sürekli kılmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yapay zekadan faydalanacağız”

Dünyanın yepyeni bir döneme girdiğini de dikkat çeken Erten, “Yapay zeka, yaşamın her alanında kullanılmaya ve dünyamızı dönüştürmeye başladı. Şu anda her işletmenin ve kurumun karşı karşıya olduğu soru bu gelişmelere ne zaman değil, nasıl uyum sağlayacağı? İZİKAD, bu gelişmeleri yakından takip ederek süreçlerinde yapay zekadan faydalanan bir kurum olarak yoluna devam edecek. Ben ve yönetim kurulum, kadınların iş hayatında daha aktif olması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına tüm kurum, birlik ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerimizi arttırma yolunda azimli ve kararlıyız” diye konuştu.

“İzmir ekonomik kalkınmada daha faz rol oynamalı”

İzmir’in Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamasını sağlamayı hedeflediklerini de vurgulayan Özden Monkul Erten, “İzmir, Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri. Stratejik konumu, limanları ve gelişmiş bir altyapısı var. Sanayi, ticaret, turizm, tarım ve hizmet gibi pek çok sektörde yoğun çalışmalar var.

Ayrıca, İzmir'deki teknokentler, Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerin iş birliğiyle, yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ekonomi geliştirme yolunda önemli adımlar atılmakta. Tarım alanında verimli toprakları ve iklimiyle ön plana çıkan İzmir, zeytin, üzüm, incir gibi ürünlerin yanı sıra seracılık ve hayvancılık gibi sektörlerde de faaliyet göstermekte. Bunlara ek olarak İzmir bir üniversite şehri ve genç nüfusun burada kalmasını sağlayarak ve onları da girişimcilik ekosistemine katarak pek çok sektörde fark yaratabilir ve İzmir’in ekonomimizin kalkınmasında önemli bir rol oynamasını sağlayabiliriz.”