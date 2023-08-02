İzmirli Genç Sanayiciler Kulübü’nden “Genç Yatırım Fonu”

Özlem SARSIN

Genç Sanayiciler Kulübü ve Genç Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özbek, ‘devir genç kuşağın devri’ diyerek, büyüklerinin de desteği ile başta gayrimenkul olmak üzere yapay zeka, sağlık ve eğitim gibi alanlara yatırım yapmaya hazırlandıklarını, sermaye birliği ile yeni çok ortaklı yatırımlar hedeflediklerini vurguladı. Genç Yatırım Fonu’nun genç iş insanları tarafından kurulan Türkiye’de ilk fon olma özelliğini taşıdığını söyleyen Özbek, kuruluş sermayelerinin ise 1 milyon euro olarak belirlendiğini ve her bir hissenin 10 bin euro olduğunu ifade etti.

Özbek, “Atatürk OSB’de faaliyet gösteren büyüklerimiz bundan 2,5 yıl önce İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace önderliğinde İzmir Girişim Grubu (İGG) adında bir sermaye birlikteliği kurdu. İGG’nin güç geçtikçe büyük projelere ve başarılara imza attığına şahit oluyoruz.

Biz de 2. kuşak gençler olarak İGG’yi örnek alarak neden biz de benzer bir oluşuma imza atmayalım diye düşündük ve yola çıktık. En büyük avantajımız İGG’nin her daim yanımızda olacak olması” dedi. Zaman içerisinde fonun faaliyet alanlarının çeşitlendirileceğini ifade eden Özbek, eğitim, sağlık ve yapay zeka alanlarında yatırım yapmayı da değerlendirdiklerini belirtti. Özbek, “Biz gençlerin alacağı riskler çok büyük.

Ama eğer birlikten kuvvet doğar mantığı ile bir araya gelinirse çok hızlı şekilde güzel işlere imza atarız. Türkiye’nin pek çok genç yatırımcısının ilgi göstereceğini düşünüyorum. 10 yıllık süreçte yarım milyar TL’lik bir hacme ulaşmak istiyoruz. Bilgi birikimimizi ve çevremizi bu birliktelikte kullanacağız. Hepimiz kendini en iyi şekilde yetiştirmiş, yurt dışında da belli bir çevresi olan sanayici gençleriz. Uzun vadede yurt dışı projelere de yelken açabiliriz” dedi.