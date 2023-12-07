Kastamonu'nun marka değerleri KASTEXPO'da buluşuyor

KASİAD Genel Sekreteri Cemal Şenol, Türk ekonomisine yön veren Kastamonu marka ve değerlerinin KASTEXPO ile 13-16 Aralıkta buluşacağını açıkladı.

KASİAD Genel Sekreteri Cemal Şenol yaptığı açıklamada KASTEXPO'nun geçmişten edinilen tecrübe ile sanayi ve iş dünyasını bir araya getireceğini, ticarette ulusal ve uluslararası network oluşturarak ülkemiz ekonomisine ışık tutacağını söyledi.

Cemal Şenol'un açıklaması şöyle:

''Kasiad sivil toplumun öncü kuruluşudur. Kurumsallaşma ve markalaşma yönünden Türkiye’de diğer illere öncü ve rol model olmuştur. Bünyesinde bulundurduğu markalar (Kasiad, Kasiad Vakfı, Kastexpo, Sanayi37,Genç Kasiad) ile Kastamonu’da şubesi olan ve Türkiye’de 25 vilayette temsilciliği olan bir iş dünyası topluluğudur.

Her geçen gün yaptığı faaliyetler ile göz doldururken bu yıl 13-16 Aralıkta gerçekleşecek olan Fuarda Tüm illerin Ticaret ve Sanayi odalarının davet edileceği, uluslararası alanda yatırımcıların katılım sağlayacağı iş geliştirme sanayi fuarı kamuoyunda ses getirmeye başladı.

Bu yıl 3'sü gerçekleşecek ve birçok değerli markamızın yer alacağı KASTEXPO geçmişten edinilen tecrübe ile sanayi ve iş dünyasını bir araya getirecektir. Ticarette ulusal ve uluslararası network oluşturarak ülkemiz ekonomisine ışık tutacaktır. Kasiad heyecanlı genç dinamik yapısıyla işbirliği ve güç birliği sağlayarak memleket meselesinde yurtiçi ve yurtdışından gelen yatırımcılara mihmandar olup Kastamonu’ya katkı sunmayı ilke edinmiştir''