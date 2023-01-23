Katı atıklardan 65 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretildi

Mersin Büyükşehir bünyesinde, temiz bir çevre oluşturmak için çöpten değer üreterek hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, 3 katı atık düzenli depolama tesisinde bertaraf ettiği atıklardan oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdi. 2022 yılında tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından 2 milyon 753 bin kg tıbbi atık toplayan ekipler, bu atıkları bertaraf ederek, insan ve çevre sağlığına zarar vermesinin önüne geçip, katı atık maddelerini enerjiye dönüştürdü.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, şube müdürlükleri ve hizmetlerini anlattı. İlçelerinde toplam 9 tane aktarma istasyonu olduğundan söz eden Zorlu, bu aktarma istasyonlarına gelen atıkların, düzenli depolama ve bertaraf tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirdiklerini ifade etti. 2022 yılında yaklaşık olarak 480 bin ton katı atığı, aktarma istasyonlarından bertaraf sahalarına taşıdıklarını söyleyen Zorlu, bu sahalarda atıkların bertarafı işlemini gerçekleştirdiklerini anlattı.

72 bin hanenin tüketimine eşdeğer enerji üretildi Yaklaşık olarak 622 bin ton atığın bertarafını 3 sahada gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Kemal Zorlu, “Birisi Tarsus'ta, birisi merkezde, birisi Silifke’de olmak üzere 3 tane sahamız bulunuyor” dedi. Bertaraf edilen atıklardan ürettikleri elektrik enerji miktarını da paylaşan Zorlu, “Buraya getirmiş olduğumuz katı atıkların bertarafı sırasında bir de enerji üretimimiz var. 2022 yılında yaklaşık olarak 72 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer miktarda enerji üretimi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu 72 bin sayısını, yaklaşık olarak 100-120 bine taşımayı hedefliyoruz. Bertaraf sahamıza gelen katı atıklardan 2022 yılı içerisinde yaklaşık olarak 65 milyon kilovat enerji üretimi gerçekleştirdik. Bu tabi ki hem iklim değişikliği ile mücadele hem de atıkların ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir adım” diye konuştu.

Sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkları da bertaraf ettiklerini söyleyen Kemal Zorlu, hafriyat atıklarını da dolgu alanlarına taşıdıklarını belirtti. Bunun dışında, Mersin’de faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların bertarafı ve sterilizasyon işlemlerini de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şube Müdürlüğünde, kentte oluşan hafriyatın bertaraf edilmesi, dolgu alanlarına götürülüp oralarda depolanması ve talep üzerine kişilerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu noktalara dolgu yapılması işlemi gerçekleştirildiğini de belirten Zorlu, “2022 yılında yaklaşık olarak 173 bin ton malzeme, dolgu alanlarında bertaraf edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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