Kırklareli OSB'den 170 ülkeye ihracat

OSB'nin yeni etapla birlikte 12 bin dekar alana ulaşacağını ifade eden Ekici, Trakya'nın en büyük sanayi bölgesi olabilmek için çalıştıklarını vurguladı. OSB'de 5 bin 290 dönüm yeni etabın satışa hazır hale geldiğini anlatan Ekici, “Metrekare fiyatımız 2 bin lira. Birçok OSB'den daha ucuz. OSB'mizden şu an 170 ülkeye ihracat yapıyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Doğaya, çevreye ve insan sağlına zarar vermeyen firmaları kabul ettiklerini anlatan Ekici, ÇED raporu olan tüm yatırımcıları bölgeye davet etti. 179 köyde şebeke sularından düzenli olarak analiz edildiğini dile getiren Ekici, “Sularımızda kesinlikle olumsuz bir duruma rastlanılmamıştır. İnsan sağlığını etkileyecek hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyiz” dedi.

KIRKLARELİ