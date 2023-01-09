Kocaeli’den 2022’de 183 ülkeye 19.2 milyar dolarlık ihracat

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, kara, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, Türkiye’nin 2022’deki rekor ihracatına en güçlü katkı veren kentlerden biri oldu.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen mallar, dünyanın dört bir yanından talep gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli’nin 2021’de 17 milyar 48 milyon 148 bin dolar olan dış satımı, 2022’de yüzde 13’lük artışla 19 milyar 238 milyon 880 bin dolara yükseldi.

Kent ihracatının yüzde 70’ine karşılık gelen 13 milyar 415 milyon 914 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu’nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den geçen yıl 183 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı. Kocaeli’den 2022’de en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu.

KOCAELİ