Konya’ya 5 yılda 52,8 milyar liralık yatırım

Başkan Altay, “Hamdolsun 5 yılın ardından, Konya’mız sadece Türkiye’de değil, dünyada da yıldızı parlamaya başlayan bir şehir oldu. Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla Konya’yı dünyaya örnek bir belediye okulu haline getireceğiz. Konya’nın yarınları için yarıların Konya’sını inşa edeceğiz. ‘Şimdi güçlü Konya için bir adım daha’ diyerek hizmet yolculuğumuzu ileri taşıma vakti. Şimdi güçlü Konya’nın vaktidir. Sefer bizden, zafer Allah’tandır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca hayata geçirilen Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini ve yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde "Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha" sloganıyla gerçekleştirilen programda, Anadolu’nun kültür ve medeniyet başkenti Konya’yı, her alanda çok daha güçlü kılmak için son 5 yılda önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Altay, “Bir yola çıkarken, insan nereden nereye geldiğini bilmek ister. Hele ki bir şehrin hizmetkârıysanız, o şehir için neler yaptığınızı hem görmeniz hem de hizmet ettiğiniz halka anlatmanız gerekir” dedi.

“Sadece türkiye’de değil, dünyada da yıldızı parlayan şehir”

Başkan Altay, 5 yılda yol ve altyapı çalışmalarından KOSKİ yatırımlarına; Konya tarihinin en büyük kentsel dönüşüm ve mimari projelerinden, sosyal ve kültürel hizmetlere kadar onlarca farklı alanda, yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. ‘Büyük Yatırımlar, Güçlü Konya’ ilkesiyle, Konya’nın dört bir yanında yaptıkları çalışmalar sayesinde, Konya’yı daima ileriye taşıdıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin hayatını iyileştirmenin çabası içerisinde olduk. ‘Daima Yenilik, Daima Hizmet’ diyerek, Konya’mızı ihya etmek için çalışıp alın teri döktük.

‘Birlikte başaracağız’ dedik ve birlikte başardık. Her bir Konyalının sesine kulak verdik ve güzel şehrimizi hep birlikte kalkındırdık. Bu uzun yolculukta Konya’ya olan sevgim ve hizmet aşkım hiçbir zaman azalmadı, her daim daha da arttı. Hamdolsun 5 yılın ardından, Konya’mız sadece Türkiye’de değil, dünyada da yıldızı parlamaya başlayan bir şehir oldu. Bu kadim şehrin mirasını korumak ve yarınlara emin adımlarla ilerlemesini sağlamak, benim ve tüm yol arkadaşlarım için paha biçilemez bir mutluluk ve tecrübedir.”

1 mart’tan itibaren taşra ulaşımına yüzde 50 indirim

Başkan Altay, göreve geldikleri günden itibaren ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla şehre kazandırdıkları büyük yatırımları ve önümüzdeki süreçte atacakları adımları anlattığı programda, toplu ulaşımla ilgili bir müjde verdi. Başkan Altay, 1 Mart’tan itibaren merkez dışındaki taşra ulaşımında tam yüzde 50 indirim uygulayacaklarını belirterek, “Toplu taşımaya büyük bir destek vermiş olacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Konya’nın raylı sistem hatlarına 105.7 kilometre daha ilave edeceğiz”

Konya’da trafiği rahatlatmak için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini paylaşan Başkan Altay, “1986’da başlayan Büyükşehir Belediyemizin raylı sistem faaliyetleriyle bugüne kadar 26.5 kilometre uzunluğa ulaşmış bir tramvay hattımız var. İnşallah bu dönemde, 5 yıl içerisinde buna 105.7 kilometre uzunluğunda yeni hatlar ilave edeceğiz.

Bunun 77 kilometresini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte, 28 kilometresini de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmiş olacağız. Şu anda ihalesi yapılmış, müşavirliği devam eden toplam raylı sistem hattımız, mevcut hattımızın 1,5 katı uzunluğunda. Bunların bir kısmının temelini banliyöde olduğu gibi attık. Diğerlerinin de Nisan ayı içinde temelini atmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konyaray banliyö hattı

Yapım çalışması tüm hızıyla süren KONYARAY Banliyö Hattı’yla ilgili de bilgi veren Başkan Altay, “Şehrimizde toplu ulaşım adına yaptığımız bugüne kadar en önemli işlerden birisi Banliyö Hattı. Konya tarihinin en büyük bedelli işlerinden birisi. 2 milyar 787 milyon ile ilk etap ihalesi tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. İnşallah ikinci etapta da 2. Organize Sanayi ve Yaylapınar hatları da tamamlanarak şehrimize önemli bir toplu ulaşım ağı kazandırmış oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Barış caddesi tramvay hattı’nın temeli atılacak

Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın temelini 2024 yılı içinde atacaklarını açıklayan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “16.9 kilometre uzunluğunda Fırat Caddesi’nden başlayıp Beyhekim Hastanesi, Barış Caddesi’nden Kent Plaza’ya kadar uzanan hattımızın da bu yıl inşaatına başlamayı planlıyoruz. Yine önemli işlerimizden birisi Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Hattı. İnşallah bu yıl Nisan ayı içerisinde burada da temel atmayı planlıyoruz.

Önce Şehir Hastanesi-Adliye arasındaki bağlantıyı Şehir Hastanesi Alt Geçidi üzerinden başlayarak; sonrasında Aslım Caddesi’nden Yeni Sanayi Sitemize kadar ilk etabını Büyükşehir Belediyesi olarak biz hayata geçireceğiz. Yaklaşık 1.5 milyar lira bedelle bu işin süreci tamamlanmak üzere. Ulaştırma Bakanımızla daha önce ifade ettiğimiz raylı sistem hatlarıyla birlikte daha detaylı bir açıklama yaparak Konya’nın gelecek dönemde 5 yılda 105 kilometre daha raylı sistem hattını şehrimize nasıl kazandıracağımızı anlatacağız.”

Konya-Bakü arası kadar mahalle yolu

Konya’nın çok büyük bir coğrafya olduğunu anımsatarak böyle büyük bir coğrafyada ilçelere mahalle yolları kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Altay, “5 yılda 2 bin kilometrelik mahalle yolunu şehrimize kazandırdık. 2 bin kilometre deyince belki zihninizde oluşmayabilir. Konya’dan Bakü’ye kadar yol inşa etmiş olduk.

Toplam 4 milyar 172 milyon bedelle ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla 31 ilçemizin tamamında mahalle yolları inşa ettik. Yine 31 ilçemizin tamamında 950 kilometrelik, 1 milyon 625 bin ton sıcak asfalt çalışmasını 2 milyar 924 milyon bedelle; ayrıca ilçelerimizin tamamında 6 milyon 505 bin metrekare parkeyi de 1 milyar 171 milyon bedelle şehrimize kazandırmış olduk” açıklamasını yaptı.

İhya ve restorasyon projeleri

Başkan Altay, Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında hayata geçirilen; Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı, Taş Bina, Tekel Deposu-Depo No: 4, Aladdin Caddesi Cephe Yenileme, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı, Alaaddin Tepesi Kazı alanı, Meydan Evleri, Büyük Larende Dönüşümü başta olmak üzere merkezde ve ilçelerde tamamlanan ve devam eden ihya, yenileme ve restorasyon çalışmalarını anlattı.

Son 5 yılda 52 milyar 842 milyon lira yatırım yapıldı

Konuşmasını son 5 yılda 31 ilçede hayata geçirilen tüm belediyecilik hizmetlerinin maliyetlerini ifade ederek sürdüren Başkan Altay, “Yapı, imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 milyar lira, kamulaştırma ve imar projeleri için 3 milyar 620 milyon lira, yeni caddeler, mahalle yolları, parke taşı, sıcak asfalt için 9 milyar 169 milyon lira, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 10 milyar 327 milyon lira, gençlik, spor ve eğitim faaliyetlerine 3 milyar 566 milyon lira, park-bahçe hizmetlerimiz ile çevre koruma ve kontrol için 1 milyar 922 milyon lira, yeni otobüsler için 1 milyar 300 milyon lira, sosyal destekler 2 milyar 364 milyon lira, iklim değişikliğiyle mücadele 952 milyon lira, tarımsal destekler 492 milyon, itfaiye teşkilatımızı güçlendirmek için 680 milyon lira, akıllı şehir uygulamalarını güçlendirmek için 450 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Böylece son 5 yılda güncel bedelle 52 milyar 842 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olduk” diye konuştu.

170 proje için söz verildi, 348 proje hayata geçirildi

5 yıl önce Benim Şehrim lansmanında Konyalılara toplamda 170 proje için söz verdiklerini ve bugün gelinen noktada tam 348 projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Altay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Konya Modeli Belediyecilik işte budur.

Konya’da belediyeciliğin marka olmasının nedeni işte budur. Söz verdiklerimiz, söz vermediklerimizin dışında hayata geçirdiğimiz işler. Biz ne yaparsak yapalım binlerce, on binlerce proje yapmış olsak bile Konyalıların bize verdiği desteğin karşılığını vermiş olamayız. Daha yaşanabilir bir dünya, herkes için barış, herkes için adalet ve herkes için refah misyonuyla hareket edeceğiz. Filistin toprakları ve tüm mazlum coğrafyalarda barış için gayret edeceğiz.

Hemşehrilerimizin desteğini ve duasını alarak güçlü Konya için köklü hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Konya’nın yarınları için yarınların Konya’sını inşa edeceğiz. Konya her şeyin en güzeline yakışır. ‘Şimdi güçlü Konya için bir adım daha’ diyerek hizmet yolculuğumuzu ileri taşıma vakti. Şimdi güçlü Konya’nın vaktidir. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağımıza ben inanıyorum.”

Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Bu görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, “Geçmiş dönem bakanlarımıza, şu anda kabinede bizi temsil eden bakanlarımıza, değerli Konya Valimize, şu anda aramızda bulunan ve bulunmayan tüm milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza ve tüm teşkilatlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Allah sizlerden razı olsun.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, meclis Üyelerimize, AK Parti ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, AK Parti İlçe Başkanlarımıza ve teşkilatlarına, mahalle muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan projelerimizde emeği olan Türkiye’nin çok ünlü mimarlarına, Türkiye’nin çok önemli yüklenici firmalarına, orada çalışan işçisinden mühendisine kadar her kademedeki vatandaşımıza ve hizmet yolcuğunda bizlere omuz veren tüm Konyalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Sefer bizden zafer Allah’tandır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.