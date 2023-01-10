Kooperatifleşen kadınlardan üretime ve istihdama katkı

Kooperatiflerde ürettikleri yöresel gıda ve el işi ürünlerini pazarlama imkanı bulan kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Vali Yılmaz Şimşek, kooperatifler sayesinde özgüveni artan kadınların üretime katıldığını söyledi. Kooperatiflerde kadınların girişimcilik yönlerinin önemli ölçüde geliştiğini vurgulayan Şimşek, “Kooperatiflerde daha da sosyalleşiyorlar. Çünkü kadın kooperatiflerimiz buluşma yeri, kafe gibi de kullanılabiliyor. Kadınlarımız üretken hale geliyor ve hem aile ekonomilerine hem de istihdama katkıda bulunuyor” dedi.

Kent merkezinde girişimci 10 kadın tarafından kurulan ve 25 sabit kadın çalışanının bulunduğu Sivas Kadınlar Kooperatifi (Siv-Koop) Başkanı Semra Temurbaş Mavibulut ise marka tescili alınmış yöresel ürünler başta olmak üzere toplam 50 çeşit gıda ve el işi ürünü ürettiklerini aktardı. Mavibulut, kadınların ürettikleri ürünleri fabrikalara ve resmi kurumlara sattığını, bir kısmını da internet üzerinden pazarlayıp para kazandıklarını kaydetti.