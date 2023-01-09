Kültür Yolu’nda esnafa hijyen eğitimi

Gaziantep Valisi Davut Gül, bir restoranda düzenlenen toplantıda, projeyi çok önemsediklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, “Şu an Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 56 bin kayıtlı öğrencimiz var. Bu çok ciddi bir rakam, daha da yükselecek. Bu öğrencilerimizin bu eğitimden geçmesi lazım. Çırağın ustasının yanında mutlaka hijyen eğitimini alması lazım. Bu her alanda bize fayda sağlayacak” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gastronomi şehri olan kentte hijyenin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu eğitimi alıp bu belgeyi almaya hak kazanan esnafımızın ilan ve reklam vergisinden yüzde 60 indirime gideceğiz belediye olarak” ifadesini kullandı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de OPET olarak temizliğe verdikleri önemin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Öztürk, “Hijyen standartlarını, estetik algısını değiştirmemiz, tercih sebebi haline getirmemiz lazım. Bunun için eğitime ihtiyaç var” diye konuştu.

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