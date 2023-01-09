Kültür Yolu’nda esnafa hijyen eğitimi
Gaziantep’te ‘İşimiz Temiz Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET iş birliğinde hayata geçirilen projeyle Gaziantep Kalesi çevresindeki Kültür Yolu’nda faaliyet gösteren esnafa hijyen ve dış cephe giydirme eğitimi verilmesi amaçlanıyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, bir restoranda düzenlenen toplantıda, projeyi çok önemsediklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, “Şu an Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 56 bin kayıtlı öğrencimiz var. Bu çok ciddi bir rakam, daha da yükselecek. Bu öğrencilerimizin bu eğitimden geçmesi lazım. Çırağın ustasının yanında mutlaka hijyen eğitimini alması lazım. Bu her alanda bize fayda sağlayacak” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gastronomi şehri olan kentte hijyenin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu eğitimi alıp bu belgeyi almaya hak kazanan esnafımızın ilan ve reklam vergisinden yüzde 60 indirime gideceğiz belediye olarak” ifadesini kullandı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de OPET olarak temizliğe verdikleri önemin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Öztürk, “Hijyen standartlarını, estetik algısını değiştirmemiz, tercih sebebi haline getirmemiz lazım. Bunun için eğitime ihtiyaç var” diye konuştu.
GAZİANTEP