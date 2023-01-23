Kuru incir ihracatında Türkiye dünya birincisi

EKMMİB tarafından Aydın’da düzenlenen “Kuru İncir Kurulu” toplantısında sürdürülebilir ihracat yapısına önem verdiklerini söyleyen Mehmet Ali Işık, kuru incirin Türkiye’nin en prestijli ihraç ürünlerinden biri olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında 70 bin ton kuru incir ihracatı karşılığı 246 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdıklarını belirten Işık, 2023 yılında da 70 bin ton ihracat hedeflediklerini paylaştı.

“Dünya’nın kuru incir ihtiyacının yüzde 58’ini Türkiye karşılıyor”

Türkiye’nin dünya kuru incir ihtiyacının yüzde 58’ini karşıladığına dikkat çeken EKMMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, “Kuru incir sektörü olarak 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız birinci ülke 37 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Fransa 31 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinin üçüncü basamağının sahibi 30 milyon dolarla Almanya” şeklinde konuştu.

“Uzakdoğu’yu hedef pazar olarak görüyoruz”

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Uzakdoğu ülkelerini hedef pazar olarak belirlediklerini dile getiren Işık, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Mart ayında üyelerimizin katılımlarını beklediğimiz Malezya’ya yönelik bir ticaret heyetimiz olacak, yine önümüzdeki günlerde bir URGE projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin küresel pazarlarda konumunu güçlendireceğine ve uluslararası ticarette pazar çeşitliliğini artıracağımıza inanıyoruz.”

“Aydın inciri coğrafi işarete sahip”

Aydın’da 37 bin hektar alanda 7 milyonu aşkın ağaçta kuru incir üretimi yapıldığını dile getiren Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, Aydın’daki kuru incir üretim alanlarının yüzde 31’inde organik tarım yapıldığını söyleyerek, “Aydın’da yıllar itibariyle 65-70 bin ton kuru incir yetiştiriliyor. Aydın, Türkiye kuru incir üretiminin yüzde 85’ini, dünyanın ise yüzde 60’ını karşılamaktadır. “Aydın İnciri” aynı zamanda ülkemizin AB coğrafi işaretine sahip 8 ürününden birisidir. 2022 yılında ihracatçı firmalar tarafından hazırlanan ve İl Müdürlüğümüzce muayene edilerek ihracatına müsaade edilen kuru incir miktarı 48 bin 649 ton. İlimizde 170 adet incir işletmesi, 166 adet incir deposu bulunmakta. İhracatçılarımıza Aydın merkezde 16, Nazilli’de 5, Sultanhisar ve Söke ilçelerimizde 2’şer olmak üzere toplam 25 inspektör ile karantina hizmetleri veriyoruz” şeklinde konuştu.

Kuru incir üreticilerinin kaliteli ürün üretmesi için çok sayıda eğitim toplantıları düzenlediklerini ve binlerce üreticiye ulaştıklarını aktaran Öktem sözlerini şöyle sürdürdü; “Son 3 yılda yaklaşık 45 bin adet incir fidanı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği desteğiyle yine son 3 yılda toplamda 34 bin 750 adet incir kurutma kereveti, 3 bin 560 adet örtü file ve 25 bin adet ekşilik tuzağı dağıtımını üreticilerimize yaptık. Sofralarımıza tat katan inciri üreten üreticilerimize her türlü katkı ve desteği veren Ege İhracatçı Birlikleri başkan ve yöneticilerine üreticilerimiz ve sektör adına teşekkür ediyorum.”

“AB, kontrol sıklığını artırıyor”

EKMMİB Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay da, Avrupa Birliği’nin 2019 yılında kuru incirde kontrol sıklığını yüzde 10’dan, yüzde 20’ye çıkardığına işaret ederek, 2023 yılında ise bu rakamın yüzde 30’a çıkmasının gündemde olduğunu, bu değişikliğin hayata geçmemesi adına bir çaba içinde olduklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla AB Komisyonu’na yazılı başvuruda bulunulacağını belirtti. Gabay, “Önümüzdeki dönemde gerek üretici gerekse ihracatçılarımızca çok daha dikkatli olarak kaliteli kuru incirimizin geri bildirim sayılarının azalmasını sağlayarak kontrol sıklığının yıllar boyunca düşmesini sağlayabilmeyi hedefliyoruz.” dedi.

İZMİR