Lütfü Savaş: EXPO, Hatay’ın tanınırlığını artırdı

Savaş, EXPO için oluşturulan 320 dönümlük iki faklı yerleşkedeki gastronomi köyü, açık ve kapalı fuar alanları, medeniyetler bahçesi, tıbbi ve aromatik bitki parkı, kültür ve sanat sokağı, biyolojik gölet, ulusal ve uluslararası bahçeler, botanik park ve fidanlığı 7 ayda 2 milyon 150 binin üzerinde insanın gezip gördüğünü belirtti. Olimpiyat Oyunları ve FIFA Dünya Kupası’nın ardından üçüncü büyük organizasyon kabul edilen EXPO sayesinde şehrin tanınırlığının arttığını vurgulayan Savaş, kazandırılan tesislerin Hatay'ın kültürel ve eğitim faaliyetlerinin merkezi olmasının yanında, bundan sonra ticaretin döneceği yol olacağını anlattı.

EXPO alanını kış aylarında eğitim ve kültürel amaçlı ayrıca bazı fuarlarda ticari amaçlı kullandıklarını vurgulayan Savaş, “EXPO Hatay'ın vazgeçilmez bir parçası oldu, olmaya da devam edecek. Hatay'ın bize bıraktığı mirasların prototiplerini yaptık. O prototipler sayesinde birçok faaliyeti gerçekleştiriyoruz. EXPO Kahramanmaraş ve Malatya'ya da taşınıyor. Benim tavsiyem kalıcı eserler bırakılması. Yapılacak tesisler, gelecek adına onların şehrin tanıtımına katkı sağlayacağı önemli alanlar olsun. EXPO'da düşündüğümüzden çok daha fazlasını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreç içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ADANA