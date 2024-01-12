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Mandalina Festivali, Mersin’in tanıtımına katkı sağlayacak

Mersin’de bu yıl 12-14 Ocak tarihlerinde 2’ncisi düzenlenecek 'Mandalina Festivali'ne BN Hotel Ther¬mal & Wellness, ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi
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Derya ÖZGÜR/MERSİN

Festivalde, yerel üreticilerin el emeği ürünle­rini sergilediği stantlar, misa­firlerin BN bahçesindeki ha­sat gezisiyle buluşacak.

BN Hotel Thermal & Wellness Genel Müdürü Suat Delidere, “Bu yıl ikincisini gerçekleşti­receğimiz Mandalina Festiva­li ile birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Düzenle­diğimiz Mandalina Festivali ile hem turunçgil üretiminde Mersin’in tanıtımına katkıda bulunmayı hem de yerel üreti­mi desteklemeyi amaçlıyoruz. BN Hotel Thermal & Well­ness bünyesindeki 348 dönüm arazi üzerinde turunçgil, zey­tin ve meyve bahçeleri ile seb­ze bostanlarında yetiştirilen ürünlerle yerel üretime destek sağlıyoruz” dedi.