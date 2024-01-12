Mandalina Festivali, Mersin’in tanıtımına katkı sağlayacak
Mersin’de bu yıl 12-14 Ocak tarihlerinde 2’ncisi düzenlenecek 'Mandalina Festivali'ne BN Hotel Ther¬mal & Wellness, ev sahipliği yapacak.
Derya ÖZGÜR/MERSİN
Festivalde, yerel üreticilerin el emeği ürünlerini sergilediği stantlar, misafirlerin BN bahçesindeki hasat gezisiyle buluşacak.
BN Hotel Thermal & Wellness Genel Müdürü Suat Delidere, “Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Mandalina Festivali ile birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Düzenlediğimiz Mandalina Festivali ile hem turunçgil üretiminde Mersin’in tanıtımına katkıda bulunmayı hem de yerel üretimi desteklemeyi amaçlıyoruz. BN Hotel Thermal & Wellness bünyesindeki 348 dönüm arazi üzerinde turunçgil, zeytin ve meyve bahçeleri ile sebze bostanlarında yetiştirilen ürünlerle yerel üretime destek sağlıyoruz” dedi.