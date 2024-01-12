Mandalina Festivali, Mersin’in tanıtımına katkı sağlayacak

Derya ÖZGÜR/MERSİN

Festivalde, yerel üreticilerin el emeği ürünle­rini sergilediği stantlar, misa­firlerin BN bahçesindeki ha­sat gezisiyle buluşacak.

BN Hotel Thermal & Wellness Genel Müdürü Suat Delidere, “Bu yıl ikincisini gerçekleşti­receğimiz Mandalina Festiva­li ile birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Düzenle­diğimiz Mandalina Festivali ile hem turunçgil üretiminde Mersin’in tanıtımına katkıda bulunmayı hem de yerel üreti­mi desteklemeyi amaçlıyoruz. BN Hotel Thermal & Well­ness bünyesindeki 348 dönüm arazi üzerinde turunçgil, zey­tin ve meyve bahçeleri ile seb­ze bostanlarında yetiştirilen ürünlerle yerel üretime destek sağlıyoruz” dedi.