Meram kamulaştırma ile yeni bir çehreye kavuşuyor   

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, görevde olduğu 5 yıllık süreçte ilçenin dönüşümden kamulaştırmaya, ulaşımdan sağlığa, kamu yatırımlarından eğitime her alanda en parlak dönemlerinden birini yaşadığını ve yeni bir çehreye kavuştuğunu söyledi.

“İmar çalışmalarında yeni bir çığır açtık”

Değişim, dönüşüm ve imar çalışmalarında yeni bir çığır açtıklarını belirten Kavuş, maliyeti ve mahiyeti bakımından şehrin en büyük projelerinden biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm çalışmalarında artık son viraja girildiğinin altını çizdi. Projenin bugünkü değeriyle 3 milyar TL’yi aştı.

7 ayrı etap halinde yürütülen bu dev projenin hızla yükseliyor ve yakın zamanda hizmete başlayacak” dedi. Son beş yıl içinde 7,5 milyon m2 ’lik bir alanda imar planlamasının yapıldığını da söyleyen Kavuş, “ yaklaşık 22 milyon m2 ’de çalışmalarımız devam ediyor. 5 yılda 27 milyon m2 alanda 12. Madde uygulamasını tamamladık. Bu kapsamda 28 bin 234 kişiye de tapularını dağıttık. 2019’da 12 milyon m2 olan arsa stoğunu yüzde elli artırarak 18 milyon m2 ’ye çıkarıldığını ifade etti.

Son beş yıl içinde ilçede güncel değeri ile 2 milyar 72 milyon TL’yi kamulaştırma yapıldığına dikkat çeken Başkan Kavuş, “Larende Caddesi, Sahibata Mahallesi Rezerv Alanı, Küçük Aymanas Caddesi, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi ve daha nice kamulaştırmalarla şehir hem çehre değiştireceğiz, hem de ulaşımda büyük rahatlığa kavuşacağız. 5 yılda yaklaşık 5 milyon metrekare yol asfaltla buluştu. Parke ve bordür için harcanan bedel ise yine güncel bedelle 800 milyon 575 bin TL oldu” dedi.

“Mali disiplinden taviz vermedik”

Mali disiplinden taviz vermediklerini ve Meram belediyesi’nin günü gelmiş hiçbir borcunun olmadığına dikkat çeken Kavuş, “ Son beş yılda ilçeye bir milyon 200 bin m2 ’den daha fazla yeşil alan kazandırdık. 1 milyon 042 bin bin fidan ve bitki türünü toprakla buluşturduk. Meram’ı kültür ve sanatın merkezi yapma adına pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tüm bunları yaparken mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Şu an günü geçmiş hiçbir borcumuz yoktur. 2019 yılında 305 milyon TL olan belediye bütçemiz 2024 yılında 2 milyar TL’ye çıkmıştır” dedi.