Mersin, demiryolu ile Anadolu'ya bağlanacak

Müjde DEMİR

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nda Türkiye’den ilk tren Arkas Lojistik organizasyonu ile yola çıktı. Bölgesel ve uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Mersin’in Türkiye dış ticaretinin yanında Arkas için de çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen Lucien Arkas “1978’de Mersin’de ofisimizi açtık. Mersin bize, biz Mersin’e her zaman destek olduk. Arkas olarak Mersin’de birçok ilkimizi gerçekleştirdik. Denizcilikte sözümüz var.

Türklerin denizde bir yeri var. Onu geliştirmek için uğraşıyor ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. 50 gemimiz var ama 6 konteyner gemisi daha sipariş verdik. Mersin demiryolu ile Anadolu’ya bağlandığında çok daha fazla gelişecek, buna inanıyorum ve yıllardır yatırım yapıyorum. Diğer taraftan biz yıllar önce burada, Yenice’de bir arazi aldık, ardından 5 tane hibrit lokomotif siparişi verdik, onları da seneye teslim alacağız” diye konuştu.

“27 ülkede 30 şubeye ulaştık”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arkas Göçmez de “Mersin’e, Yenice’ye yapmış olduğumuz yatırımlar, bölgenin stratejik konumunu destekler boyutta ve bu şekilde devam edeceğiz” dedi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise “Mersin ofisimizi açtığımız günden bu yana şirketimiz Hindistan’dan Amerika’ya, Afrika’dan Kuzey Almanya’ya kadar büyüyen ve 27 ülkede 30 şubeye ulaştı" şeklinde konuştu.