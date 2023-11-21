Mersin, savunma sanayinde söz sahibi olmak istiyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Türkiye, Kıbrıslı soydaşlarının hak ve menfaatlerini korumak için 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtının ardından uğradığı silah ambargolarının milli savunmasında yarattığı açığı kapatabilmek için ihtiyaç duyduğu sistemleri yerli ve milli imkânlarla karşılamak için yoğun bir çabanın içine girdi.

Ülkemizin özellikle 2000'li yıllardan sonra savunma sanayinde önemli ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz. Yerli ve milli savunma sistemlerinin geliştirilmesi için çıkılan bu yolda askeri araçlar, insansız hava araçları (İHA-SİHA), yerli silah sistemleri ve yazılımlara kadar birçok alanda projeler yürütülmüş ve başarıyla sonuçlanan çalışmaların sayısı hızla artmıştır.

Türkiye gerçekleştirdiği ihracatla adından söz ettiriyor

Bugün geldiğimiz noktada özgün tasarımlar ve teknolojik yeniliklerle Türk savunma sanayisi, güçlü bir yerli kapasite oluşturmuş, sadece kendi savunması için değil dünya ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatla da adından söz ettirmeye başlamıştır.

Mersin, savunma sanayinde önemli bir kent haline geldi

Mersin de son yıllarda bu alanda gerçekleştirdiği atılımlarla savunma sanayisinde önemli bir kent haline gelirken Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa’nın en büyük ikinci savunma-havacılık ve uzay kümesi olan Saha İstanbul temsilciliğini alarak bu konudaki çalışmalarını daha organize hale getirdi.

Bölgemizdeki savunma sanayi kümelenmesine yönelik Mersin Teknopark’ta Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) kuruldu. DASSAD ile MTSO ve MTOSB bünyesinde faaliyet gösteren Model Fabrika ile Atölye 1886’nın ortak çalışmaları savunma sanayi kümelenmesine ayrıca güç katacaktır.

Artık birçok firmamız bu alanda ne tür üretimler yapabileceklerini, bu sürecin nasıl parçası olabileceklerini araştırmaya başladı. Mersinli firmalarımız SAHA EXPO 2022 Fuarı ile IDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılarak ürünlerini sergileme imkânı buldu. Firmalarımız bu organizasyonlarda yeni iş birliklerine imza atarken birçok sipariş de aldılar.

Savunma sanayi için kritik parçalar üretiliyor

Bölgemizde bulunan Berdan Cıvata, Aselsan, Roketsan ve Millî Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün onaylı tedarikçisi olarak Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayine yönelik kritik parçaların üretimini gerçekleştiriyor.

Koluman firmamız, DERMAN başta olmak üzere üretimini gerçekleştirdiği araçlarla Kara Kuvvetlerimizin lojistik ihtiyaçlarına çözüm üretirken, geliştirdiği ürün grupları, insansız deniz aracı sistemleri, sinyal kesici sistemler (Jammer), radar yazılımları ve radar donanımları, navigasyon sistemleri ve deniz elektroniği sistemleri ile adından söz ettiren Kayacı Savunma da Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı OKHAN (IDA) ile adından söz ettiriyor.

AYB Endüstri Mühendislik, NATO ve Milli Gizli belgesine sahip tesislerinde Savunma Sanayi Başkanlığı için yerlileştirme ve ithalata bağımlılığı sonlandırma amacıyla, M60T ana muharebe tankı, M60A3 ana muharebe tankı ve M113 serisi zırhlı muharebe ile zırhlı personel taşıyıcı araçlara yönelik kritik bileşenler için imzaladığı Stratejik İş birliği Anlaşması (SİA) çerçevesinde motor parçaları üretiyor.

Ağır yük taşıma sistemleri olan Boran İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, RTK Baz İstasyonu, Jeneratörlü Gelişmiş Üs ve Römork modüllerinin üretimini gerçekleştiren Baibars firmamız, sahip olduğu teknolojik birikim ve kabiliyeti sayesinde tüm sistemleri savunma sanayine yönelik olarak geliştirmeye devam ediyor.

Müşteri ihtiyaçlarına inovatif çözümler sunuluyor

Bir AR-Ge şirketi olarak 2015 yılında kurulan OES Denizcilik, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çok amaçlı deniz üstü ve deniz altı araçlarının yazılım, donanım dahil tüm sistemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik sistemler üzerinde çalışıyor.

Alanında, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına anahtar teslimi inovatif çözümler sunan Epati Siber Güvenlik, yurt içi ve yurt dışındaki sivil ve savunma sanayi kuruluşlarına siber güvenlik çözümleri sunuyor. Smartmer Bilişim Teknolojileri, Tübitak 1057 desteği ile başladığı Portatif Aktif Radar Reflektör projesini 2018 yılında tamamlarken Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Similatörü Tasarımı projesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. EMTECH Bilişim ise radar yazılımları, radar donanımları ve anten sistemleri üzerinde çalışmalara yoğunlaşmış durumda.

Yeni firmalar ekleniyor

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın belirlediği hedefler doğrultusunda her geçen gün kendini geliştiren bu firmalarımıza yenilerinin de eklendiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde Mersinimizin savunma sanayi alanında, yüksek teknoloji ile üreteceği ürün, yazılım ve donanımlar ile yeni başarı hikayeleri yazacağından kimsenin şüphesi olmasın.