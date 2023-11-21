Mersin Teknopark ileri teknoloji üretiminde önemli rol üstleniyor

Kuruluşu 2005 yılında gerçekleşen, 2006 yılında faaliyetine başlayan, Mersin’de üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülmekte olan araştırma-geliştirme, (Ar-Ge) çalışmalarının Mersin’in ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni teknolojiler üretmek ve endüstriyel üretime aktarmak amacıyla kurulan Mersin Teknopark, yazılım ve yüksek/ileri teknoloji alanında çalışan ulusal firmalarla birlikte uluslararası yazılım ve teknoloji devlerini bölgeye çekmeye başladı. Mersin Teknopark’ta 5 yabancı yazılım ve teknoloji firması faaliyet gösteriyor.

Bünyesinde teknoloji üretme potansiyeli yüksek olan firmaların oluşturulması ve geliştirilmesine de olanak sağlayan Mersin Teknopark, yenilikçiliğin geliştirilmesi ve ileri teknoloji üretimi açısından önemli bir rol üstleniyor. Mersin Valiliği başkanlığında, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan Mersin Teknopark, 7 bin metrekarelik alana sahip 3 binadan oluşuyor.

Binalardan biri ana bina olarak, üçüncü binanın ihtiyaç duyulan sayıdaki ofisi de kuluçka merkezi olarak kullanılıyor. 2 yıldır 108 ofisinde yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet vermeye devam eden Mersin Teknopark, ülkemiz ve bölgemize katma değer yaratacak yeni girişimcileri desteklemek için yeni ofis alanları oluşturmaya ihtiyaç duyuyor. Yeni Kuluçka Binası Projesi ile birlikte bin 200 metrekare kapalı alanda 31 Ar-Ge ofisi ile, girişimcilere ofis imkânı sağlanması planlanıyor. Projenin ruhsatlandırma ve gerekli yasal süreçleri ise devam ediyor.

Kayacı Savunma Sanayi, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı OKHAN’ı üretti

Türkiye’de yerli ve milli elektronik sistemlerin geliştirilmesi amacıyla denizcilik sistemleri, havacılık ve denizcilik elektroniği, insansız araçlar ve radar sistemleri ile radar donanım/yazılım çözümleri sunmaya odaklanan Kayacı Savunma Sanayi A.Ş. Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı OKHAN’ı (IDA) üretti.

Elektronik sistemler, bilgi teknolojileri, deniz araçları ve radar sistemlerinden oluşan ürün sektörleri ile Kayacı Sanayi, küresel teknolojik gelişmeleri temel alarak yenilikçi ürünler geliştirmek ve bu teknolojileri Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütünleştirerek Türkiye’nin endüstriyel gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. Kayacı Savunma’nın ürün grupları ise insansız deniz aracı sistemleri, sinyal kesici sistemler (Jammer), radar yazılımları ve radar donanımları ile navigasyon sistemleri ve deniz elektroniği sistemlerinden oluşuyor.

AYB, “yeniden üretim” parçalarını Mersin Teknopark’ta geliştiriyor

Yüksek teknolojili dizel motor yakıt sistemlerine ait parçaları yeniden üreterek Mersin Teknopark’ta geliştiren AYB Endüstri Mühendislik A.Ş. yeniden ürettiği parçaları Türk Savunma Sanayi, endüstriyel motorlar ve güç üniteleri, petrol arama, inşaat ve madencilik sektörlerinin hizmetine sunuyor.

2022 yılından beri Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün onaylı tedarikçisi olan AYB Endüstri Mühendislik, NATO ve Milli Gizli belgesine sahip tesislerinde Savunma Sanayi Başkanlığı için yerlileştirme ve ithalata bağımlılığı sonlandırma amacıyla, M60T ana muharebe tankı, M60A3 ana muharebe tankı ve M113 serisi zırhlı muharebe ile zırhlı personel taşıyıcı araçlara yönelik kritik bileşenler için imzaladığı Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) çerçevesinde motor parçaları üretiyor.

BMC Power ve BMC Savunma şirketi ile milli ana muharebe tankı geliştirme çalışmalarını birlikte yürüten AYB, ayrıca pistonlu havacılık motorlarının kullanıldığı insansız hava araçlarının ana üreticisi olan TEİ ile çözüm ortağı olarak çalışmalarını sürdürüyor. MKE A.Ş.’nin onaylı tedarikçisi olan AYB, savunma ve havacılık sanayi alanında ana topluluklar olan SASAD, DASSAD, OSSA ve SAHA İSTANBUL kuruluşlarının da üyesi.

Baibars, zirai dron üretiminde Türkiye'de öncü olmayı hedefliyor

Türk çiftçilerin teknolojik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla 2015 yılında Çukurova'da temelleri atılan Baibars, 2020 yılında Baibars Mekatronik Havacılık ve Tarım Sanayi çatısı altında birleşerek tarım da otonom havacılık sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde ve zirai dron üretiminde Türkiye'de öncü konuma gelmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin ilk yerli zirai insansız hava aracı üreticisi olan Baibars, tarım dronlarını arazilerin zorlu fiziksel koşullarına dayanacak biçimde tasarlayarak zirai ilaç ve gübrelerin korozif etkilerine karşı özel olarak güçlendiriyor. Ağır yük taşıma sistemleri olan Boran İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, RTK Baz İstasyonu, Jeneratörlü Gelişmiş Üs ve Römork modüllerinden oluşan Baibars, sahip olduğu teknolojik birikim ve kabiliyeti sayesinde tüm sistemleri Askeri Özel Kuvvetlerin direktiflerine göre geliştirmeye devam ediyor.

OES Denizcilik deniz üstü ve deniz altı araçların yazılım ve donanımını üretiyor

Bir AR-Ge şirketi olarak 2015 yılında kurulan OES Denizcilik Mühendislik Ltd. Şirketi, deniz mühendisliği alanında uzman çalışma grubu ile Türkiye’nin önde gelen seçkin bir kurumu olma yolunda ilerlemeyi hedefliyor. Kendi yazılım ve donanımını üreterek yüzde 100’ü Türk ortak ve sermayesi ile kurulan OES Denizcilik Sistemleri, üzerinde çalıştığı projelerin yazılım ve donanımlarının da yine yerli olmasını amaçlıyor. Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çok amaçlı deniz üstü ve deniz altı araçlarının yazılım, donanım dahil tüm sistemlerinin gerçekleştirilmesine zemin oluşturan OES Denizcilik’in ürün gruplarını ise Radar Yazılımları Navigasyon Sistemleri Deniz Elektroniği Sistemleri oluşturuyor.

Ctria Makine Bilişim, savunma sanayi için projeler üretiyor

Tasarım, yazılım, sistem entegrasyonu, kontrol yazılımları alanlarındaki gelişmiş kabiliyetleriyle yeni savunma sanayi için projeler üreten Ctria Makine Bilişim Dış Tic. A.Ş. ayrıca otomotiv, savunma sanayi, iş makinası, tarım makinaları, deniz araçları, asfalt araçları, elektrikli araç sistemleri alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Alanında, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına anahtar teslimi inovatif çözümler sunan Ctria’nın bünyesinde bulunan araştırma ve geliştirme ekibi, yurt içi ve yurt dışındaki sivil ve savunma sanayi kuruluşlarına çözümler sunuyor. Ana yüklenici firmaların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, inovatif ve esnek bir yaklaşımı benimseyen Ctria, tasarım, yazılım, sistem entegrasyonu, kontrol yazılımları alanlarındaki gelişmiş kabiliyetleriyle de yeni savunma sanayi projeleri için üretmeyi sürdürüyor.

Epati Siber Güvenlik, global ürünlerle rekabet gücüyle yüzde yüz yerli ve milli üretim yapıyor

Siber Güvenlik alanında uzman üç akademisyen tarafından, Antikor projelerinin Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesine (TechnoScope) kabul edilmesiyle, Kasım 2006’da kurulan Epati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş., girişimciliğini resmi platforma taşıyarak ePati® Siber Güvenlik kimliğini kazandı.

Türkiye’de Güvenlik Duvarı alanında TEK Common Criteria EAL4+ uluslararası standart belgesine, ayrıca Milli-Nato Gizli Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip olan ePati® Siber Güvenlik, yüzde 100 yerli ve milli NGFW-Yeni Nesil Güvenlik Duvarı, CFWM-NGFW Merkezi Yönetim ve TNDual Layer SD-WAN Tünelleme başta olmak üzere geliştirdiği tüm ürünlerle 17 yıldır siber güvenlik alanında Türkiye’de hizmet veriyor. Epati önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki atılım planlarına bilgi ve tecrübeleriyle katkı sağlamaya devam edecek.

Smartmer Bilişim, SAR Similatörü Tasarımı Projesi’ne devam ediyor

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 2012 yılında Teknogirişim Sermayesi Desteği ve Bakliyat Nem Ölçer projesi ile kurulan Smartmer Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Tübitak 1507 desteği alarak 2014 yılında başladığı Tahıl Silolarında Radar Yardımı ve Üç Boyutlu Seviye Ölçümü Projesi prototipini tamamlayan Smartmer, 2016 yılında başladığı Tahıl Silolarında Sıcaklık, Nem Seviye Ölçüm ve Kontrol Yazılımı (SMARTSENSE) Projesi’ni öz sermaye kullanarak, Tübitak 1057 desteği ile başladığı Portatif Aktif Radar Reflektör Projesi’ni de 2018 yılında tamamladı. Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Similatörü Tasarımı Projesi’ne 2021 yılında başlayan Smartmer, bu alandaki çalışmalarına ise devam ediyor.

EMTECH, Mersin Teknopark’ta bilişim çözümleri üretiyor

Elektronik sistemler ve bilişim sektöründe hizmet veren ve çözümler üreten bir teknoloji firması olarak 2013 yılında Mersin Teknopark’ta kurulan Emtech Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., bilişim sistemleri, endüstriyel yazılımlar ve mühendislik çözümleri alanında faaliyet gösteriyor. EMTECH Bilişim’in ana ürünleri ise radar yazılımları, radar donanımları ve anten sistemlerinden oluşuyor.