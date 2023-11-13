Mersin'de eleman sorununa çözüm

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, mesleki eğitim kurumlarıyla özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek, iş başı eğitimlerinin odak olduğu dirsek temasını kesmeyeceği birlikteliğin adımları atıldı. Toplantı sonunda sektörlerin nitelikli eleman bir müfredatı kapsayacak, tarafların ihtiyacını karşılayacak işbirliklerini sağlayacak yol haritası çizildi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cem Bucuge ve Mustafa Özdamar, Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un da yer aldığı toplantıda, belirlenecek olan 5 sektör özelinde öğrencilerin işletmelerle buluşturularak pilot bir çalışma başlatılacağı, öğrencilere gelecekteki çalışma alanları ile çalışma şartlarının tanıtılacağı ve sektör temsilcilerinin meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerini ziyaret ederek müfredatın günün şartlarındaki üretim prosedürlerine göre güncellenmesi yönünde istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Toplantıda, MTSO bünyesinde tahsis edilecek bir ofiste İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını birebir görüşerek sektörle elemanların buluşmasını sağlayacağı ve işbaşı eğitimine daha fazla zaman ayırabilmeleri adına öğrenci stajlarının 11. sınıftan başlamasına yönelik düzenlemeye gidileceği belirtildi. Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, “Eğitim MTSO için ekonomik konularla aynı değerde önem taşıyor. Söz konusu mesleki eğitim olduğunda, bu konu tam anlamıyla odak noktamızdır” dedi.

Eğiticilerin ve işverenlerin aynı masayı paylaşması sağlandığı takdirde etkin çözümler bulunacağını belirten Bucuge, “Mersin’in meslek liseleri envanteriyle işe başlayarak öğretmen sayımızdan bölümlere, okulların iyi olduğu alanlardan makine ekipman durumuna, atölyelerden müfredata kadar durum tespiti gerekiyor. Öte yandan, iş dünyasının da net talepleri, ihtiyaçları ve verecekleri somut destekleri kayıt altına alınmalı” diye konuştu.

Konunun sosyolojik boyutu olduğuna da değinen Bucuge, meslek lisesi mezunu olmanın, usta olmanın toplumda daha saygın bir hale getirilmesi gerektiğini belirtip bu konunun makro nitelik taşıması nedeniyle çözümü için devlet politikası oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

''Mersin’de alışılmışın dışında çalışmalar yapabiliriz”

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da ortak bir noktada buluşup taleplere yanıt verebilmek için Mersin özelinde alışılmışın dışına çıkarak farklı çalışmalar yapılabileceğini söyledi. Sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik müfredat değişiklik taleplerini Bakanlığa sunabileceklerini bildiren Durmuş, ayrıca okullarda o sektörün kendi alanındaki talebine yönelik hizmet içi eğitimler de verilebileceğini bildirdi.

Düzenlenecek bir organizasyonla sektör temsilcilerinin okulları gezmesinin önemine değinen Durmuş, “Görmek her zaman daha etkilidir. Bu sayede bir taraftan sosyal bağlar güçlenirken diğer taraftan karşılıklı talepler daha iyi anlaşılacaktır” değerlendirmesini yaptı.