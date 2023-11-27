Mersin'de hedef savunmada üretim merkez olmak

Müjde DEMİR

Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in güçlü ve çeşitlilik gösteren sanayi yapılanmasına sahip olduğunu ve bu gücü savunma sanayinde kullanmak istediklerini söyledi.

Avrupa’nın en büyük ikinci savunma sanayi kümesi olan SAHA İstanbul ile bağlantıya geçip Mersin temsilciliğini aldıklarını hatırlatan Çakır, “Biri MTSO binamızda, diğeri, Mersin-Tarsus OSB’de iki temsilcilik ofisi açtık. Tüm bu çalışmalar sonrası Saha EXPO ve İDEF fuarlarına katılarak savunma, havacılık ve uzay sanayisine Mersin’in de var olduğunu gösterdik” dedi.

Ara eleman sorununa çözüm üretilmeli

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Dr. Ruşen Kömürcü, temel hedeflerinin Türk Savunma Sanayi ekosistemini büyütmek olduğunu vurguladı. Amerika’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’ne dahi ürün gönderdiklerini kaydeden Kömürcü, Türk savunma sanayinin son yıllarda ağırlıklı olarak Avrupa’ya doğru büyüme içinde olduğunu ifade etti.

Önceliklerinin sürdürülebilirlik olduğunu da vurgulayan Kömürcü, özellikle sektörde çalışan ara eleman bulmakta yaşadıkları sıkıntılara değinerek sektörde gelişmeyi hedefleyen Mersin’i de bu soruna çözüm üretmeleri konusuna dikkat çekti.

Savunma sanayi alanında oluşan kümelenmenin kente büyük kazanımlar sağlayacağını dile getiren Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise, “Sanayicilerimiz mutlaka bu kümede yer alacaktır. Model fabrikamız da sanayicilerimize çıktıkları yolda gerekli bilgileri aktarmaya başladı. Her türlü desteği vermeyi sürdürecektir” dedi.

“Teşviklerin bölgeye ulaşmasına çalışacağız”

DASSAD Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Hakan Kayacı ise Mersin’de savunma sanayini ileri taşımak adına işbirliği, güç birliği yaparak kümelendiklerini söyledi. “Kümelenmenin asıl amaçlarından biri de teşviklerin bölgeye ulaşmasını sağlamak” diye konuşan Kayacı, bu sayede sektör temsilcileri ile kamu otoriteleri arasında bilgi akışının sağlanabileceğini ifade etti.