Mesudiye’nin çehresi değişiyor

Devam eden çalışma ile Mesudiye ilçe merkezi modern bir görünüm kazanıyor. Tarımdan ekonomiye, ulaşımdan alt yapıya önemli çalışmalara imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi kent estetiğine de büyük önem veriyor. Bu doğrultuda birçok ilçede aydınlatma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise Mesudiye’ye değer katacak çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarını günün ihtiyaçlarına uygun modern aydınlatmalarla donatıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen çalışmalarla 7 metrelik 80 adet dekoratif aydınlatma direğinin kurulumu aralıksız sürüyor.

ORDU