METÜD, ‘Tekstil Kent’ kurmayı hedefliyor

Müjde DEMİR

Türkiye’nin yüzde 80 spor giyim ihtiyacının Mersin’den karşılandığını ve bebe giyim üretiminde ise üçüncü sırada olduğunu belirten METÜD Başkanı Kemal Dede, başarının oluşacak sinerji ile daha üst sıralara taşınabilmesi, doğrudan ihracata başlanabilmesi için Mersin’de bir tekstil kent kurulması gerektiğine dikkat çekerek, Mersin’in sektördeki potansiyelini hak ettiği yere taşımak istediklerini belirtti. Dede, “Bugün trikoda Gaziantep, bebek kıyafetlerinde Bursa, ayakkabıda da İzmir ön plana çıkıyor.

Mersin’in ise spor giyim üretimi en fazladır fakat ismi duyulmamıştır. METÜD olarak Mersin’in gizli kalmış tekstil potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi. 300’ün üzerindeki üye firmanın 120 milyon adetten fazla üretim yaparak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Kemal Dede, Mersin’deki tekstilcilerin şehrin içinde düzensiz ve sıkışmış halde çalıştıklarını dile getirdi.

Dede, siteleşmiş iş sahalarında üretim yapmak istediklerini belirterek, “En büyük projemiz olan ‘Mersin Tekstil Kent’i hayata geçirebilmek amacıyla kente yakın bir hazine arazisinin uygun koşullarla dernek üyelerine tahsis edilmesi, bizler için çok önemlidir. Sorunun çözümü konusunda merkezi hükümetimiz, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin katkılarını bekliyoruz. Dernek olarak modelist, stilist tasarım kursları ve fuarlar düzenleyerek, kentimizi tekstilde cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

‘Mersin Tekstil Kent’ projesinin hayata geçmesiyle ortak değerde maksimum fayda sağlamak, yüksek kaliteli üretim ve istihdam oranlarını katlayarak dünya piyasasına açılmayı hedeflediklerini belirten Dede, “Konunun çözümü için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşme yaparak sorunlarımızı aktardık.

Görüşme sonucunda bizlere yaklaşık 250-300 dönümlük bir alanın yeterli olacağını belirterek projelerimizi ve bilançomuzu hazırlayıp tekrardan görüşme yapmak istediklerini söylediler. Bizlerde bu alanın bizlere tahsis edilmesi ile ortalama 300 firmanın faaliyet göstereceğini ve minimum 30 bin kişiye de istihdam sağlamayı amaçladığımızı belirttik” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; dikiş-nakış, stilistik, kesim gibi tekstilin her alanında kurs merkezleri açacaklarına da değinen Dede, belge alan kursiyerlere iş imkanı sağlayacaklarını ve bu sayede kalifiye eleman sorununu gidereceklerini söyledi. Dede böylece, iş bulamayan vasıfsız gençleri istihdam ederek topluma kazandırmayı da amaçladıklarını belirtti.