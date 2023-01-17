Morkaraman ırkının artırılması için çalışılıyor

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle ilk etapta morkaraman ırkından 50 koyun ve koç temin edilerek üretim yapılmaya başlandı. Beslenmeleri özenle yapılan ve bazı cerrahi yöntemler uygulanan ırkın koyun ve koç sayısını iki yılda 145'e çıkaran fakülte, yavru koçların satışını yapıyor, kuzuları ise damızlık olarak kullanıyor.

Çoklu doğumun hedeflendiği proje kapsamında, 2022 yılında 51 doğumda 79 kuzu elde edildi. Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Atalay, 2020 yılında hayata geçirdikleri projeyle morkaraman koyunlarının yavru veriminin artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

DAP'tan aldıkları 150 bin liralık destekle 50 hayvanla projeye başladıklarını ifade eden Atalay, şöyle konuştu: “Şu anda 145 hayvana sahibiz, bunlardan elde ettiğimiz dişi yavruları elimizde tutuyoruz, erkek yavruların da satışını yapıyoruz. 2022 yılında bir koyundan altız gebelik elde ettik. Bir beşiz, bir dördüz, üç üçüz, 23 de ikizimiz dünyaya geldi ve toplamda teklilerle 51 doğumda, yaşayan kuzu sayımız 79'a ulaştı. 45 erkek, 34 dişi kuzumuz mevcut. Erkek kuzuyu satışa sunacağız, dişileri damızlık olarak kullanacağız.”

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