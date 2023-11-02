MTSO: KOBİ’lere desteği memnuniyetle karşılıyoruz

Sadıkoğlu, “Depremzede üyelerimizin en önemli ihtiyacının finansman olduğunu her platformda yüksek sesle dile getirdik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam kabine toplantısı sonrası deprem bölgesi için yeni bir destek paketi açıkladı. Depremden etkilenen KOBİ’lere 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sunulacağını duyurdu. Bu desteği memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

“Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi” kapsamında toplam 450 milyon dolarlık finansman sağlanacağını kaydeden Sadıkoğlu, “Destek, KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak.

Depremde hasar almamış ama ticari kaybı olan işletmelerimiz de desteklerden faydalanması gerekliliğini daima dile getirdik. Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı"diye konuştu.