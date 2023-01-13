Muhammet Ali Tekin: Muzda kalite ve verim yüksek, pazarlamaya önem verilmeli

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Muz Üreticileri Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Muz Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ toplantısı sektör paydaşlarını buluşturdu. Toplantının açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana genelinde muz üretiminin 8 bin 500 dekara, üretim miktarının ise 50 bin tona çıktığını belirterek, Adana’nın Türkiye muz üretiminde üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi. Türkiye’de son yıllarda kıyı kesimlerinde yaygınlaşan muz üretiminde kalite ve verim yüksek olmasına rağmen pazarlamada eksikliklerin yaşandığı dile getirilerek sektörün, ambalajlama ve pazarlamaya daha çok önem vermesi gerektiği belirtildi.

Sera maliyetleri yatırımları yavaşlattı

Geride kalan 5-6 yılda Adana’da ciddi muz yatırımı yapıldığını kaydeden Tekin, son yılda sera maliyetleri nedeniyle yatırımların yavaşladığını kaydederek, “Ülkemizin muz ithalatının azalması ve pazarda varlığının hissedilmesi adına muz üretiminin yaygınlaşması olumlu bir gelişme. Kentimizdeki muz üretim sahalarında kaliteli üretim var. Üreticiler bunun karşılığını alabilmesi için dekar başına verimi artırmaya ve pazarlamaya daha fazla önem vermeli. Zira biz de ambalajlama ve pazarlamada sorunlar ortadan kalkarsa dünya ile daha fazla rekabet edebiliriz” dedi.

“Muzu mamul ürüne dönüştürecek yatırımlar yapılmalı”

Adana’da Muz Üreticileri Birliği’nin kurulmasının sektörün ortak hareket etmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Muhammet Ali Tekin, ayrıca muzun taze tüketimin yanı sıra mamul ürüne dönüştürülmesine yönelik yatırımların da yapılması gerektiğini dile getirdi. Adana Muz Üreticileri Birliği Başkanı İsmet Çelik ise dünyada 128 milyon ton, Türkiye’de ise 1 milyon ton yıllık muz üretimi yapıldığını belirterek, Adana genelinde muz üretimi yapanları birlik çatısı altında toplanmaya davet etti.

İsmet Çelik, “Muz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı yerdeki birlikler muzun pazar fiyatını belirliyor. Biz de Adana olarak üyelerimize muzun pazar fiyatını açıklayacağız. Ürünlerine pazar bulmak, pazara arzı düzenlemek için çalışacağız” diye konuştu.

“Pazarlama ve kalifiye eleman sorunu çözülmeli”

Ziraat Yüksek Mühendisi Bünyamin Bozok ise Anadolu topraklarında bin 500 yıldır muz yetiştirildiğini söyleyerek, Türkiye’nin kişi başına 12 kilogram olan muz tüketimini artırması gerektiğini belirtti. Bozok, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar geniş bir coğrafyada muz tarımı yapılır hale geldi. Sektör kaliteli üretim yapıyor ama bu alanda çalışacak kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Gerek pazarlama, gerekse kalifiye eleman sorunu çözüldüğünde sektörün önü açık ve dünya ile rekabet edecek durumdadır.”

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