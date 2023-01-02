'Olmadı Türkiye' kampanyası Kırklareli'nden başladı

“Olmadı Türkiye” farkındalık kampanyası kapsamında Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve “Yolları Açan Kadınlar” temalı söyleşi ile belgesel film gösteriminin yapıldığı programda konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Türkiye’de 20 ilde kadın milletvekilinin çıkmamasının bir eksiklik olduğunu vurguladı. Kesimoğlu, “Atatürk’ün doğduğu topraklar olan Kırklareli’nde kadın milletvekili olmaması ise eksiklikten öte bir ayıptır. Ben bireysel anlamda, kurumsal anlamda ve siyasi gücüm oranında, önümüzdeki seçimde bir kadın milletvekilimizin çıkması için elimden gelen gayretin üstünde bir efor sarf edeceğimin sözünü bugün vermek istiyorum” dedi.

“Atatürk bu hakkı kadınlara teslim etti”

Kesimoğlu’nun ardından konuşan CHP PM Üyesi Yaşar Seyman da; “Kadınlar seçme ve seçilme hakkını başta Kurtuluş Savaşı’nda verdiği mücadele ile hak etti. Atatürk de, bu hakkı kadınlara teslim etti. Umarız 100. yılında Cumhuriyet’in yüzünü güldürürüz” diye konuştu. KADER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ise; “İstatistikler Kırklareli’nin, Türkiye’nin en eşitlikçi illerinden birisi olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde ise sıralamada ilk 5’te yer aldığını gösteriyor. Bu kadar artı değeri olan, böylesine çağdaş insanlarla dolu olan bir şehrin kadın milletvekili çıkarmaması Başkan Kesimoğlu’nun tabiriyle bir ayıptır. Ama bu ayıp Türkiye’nin bir ayıbıdır” dedi.