Osmangazi’nin yeni meydanı buluşma noktası olacak

Serhat İNCİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi’ni tanıttı.

İnşaat alanını gezen Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, basın mensupları ve belediye çalışanları da eşlik etti.

Yapımı süren ‘Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi’nin inşaat alanında açıklamada bulunan Başkan Dündar, “Burası bir meydan, bir dönüşüm. Bizler Osmangazi’nin çeşitli mahallelerinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm uygulamalarının bir benzerini, en zorunu ve en maliyetlisini şehir merkezinde yapıyoruz” dedi.

Meydan projesine başlamadan önce anket çalışması yaptıklarının altını çizen Dündar, “Meydan ve otopark şeklinde talepler oldu. Maliyeti çok yüksek bir projeyi tek bir kullanım amacı ile tamamlamayalım istedik. 4 kat yer altı otopark, üstünde nikah salonu ve en üstte de sosyal donatı alanları olacak” ifadelerini kullandı.

Projenin 2023 maliyeti 75 milyon dolar

Projenin kamulaştırılmasına o günün şartlarında 200 milyon lira ödediklerini belirten Dündar, “Belki bugünün değerlemesini yapsak, birinci etabın projesine şu gün başlasak; kamulaştırma, proje ve yapım maliyeti şu an 75 milyon dolar. Büyük bir yük ama kamu adına böyle istendi. 105 adet bina kamulaştırıldı. 2011 yılında kamulaştırmaya, 2012 yılında da bina yıkımlarına başladık. İnşaat alanı 72 bin, meydan 40 bin metrekare. Bunu 5 yılda bitirmek kolay değil. Dolayısıyla iki etap halinde planladık. Şu anda birinci etabını bitiyoruz. İkinci etapta da kamulaştırma çalışmaları son noktaya geldi. O da yakın zamanda bitecek” şeklinde konuştu.

Birden fazla fonksiyona sahip

Meydanın çok fonksiyonlu olduğunu aktaran Dündar, “4.7 metre yüksekliğinde ve 2 bin araçlık otopark. Allah göstermesin sadece otopark değil bir afet anında vatandaşların sığınabileceği bir yer. Burası buluşma noktası olacak. Aracı ile çarşıya gelen kişi çarşıdaki yoğunluğu artırmadan aracını buraya bırakarak çok rahat şekilde çarşıya çıkabilecek. Nikah dairesi var. Nikah işlemleri yapmak isteyenlerin kullanabileceği bir yer olacak. Osmangazi’de yıllık ortalama 7 bin nikah kıyılıyor. Üste çıktığımızda vatandaşların yağmurdan, çamurdan korunabildiği geleneksel tarihin modern çizgilerle yansıtıldığı çatı sistemlerimiz var. Millet Kıraathanesi ve Osmangazi Belediyemizin patentini aldığı marka kafesi olacak. Burası Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin 10 katı fazla daha büyük etki yapacak bir tesis. Meydanla birlikte kamu binasının bütünleştiği bir yer olacak. Osmangazi heykeli meydana bakacak. Belediye bahçesi de düzenlenecek. Meydana dijital bir anıtta yapıyoruz. Sürekli kendini güncelleyen bir anıt olacak” açıklamasında bulundu.